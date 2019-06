Anche i russi fanno le loro campagne contro i Big Tech | ma sono autoritarie E ora tocca

Ne Anche Putin attenua i propositi di Pompeo : fa il buono con la Russia ma è pronto a inviare 120mila soldati contro l'Iran : I buoni propositi e i fatti che li smentiscono. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, Neanche lo “zar” attenua , nei fatti, i bellicosi propositi di Pompeo . Non ci è riuscita, ma questo era scontato, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini. Ma che Neanche l’uomo del Cremlino, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin , immensamente più persuasivo ...

Aereo in fiamme in Russia : decine di morti e feriti - tra le vittime Anche bambini : Il bilancio dell’incendio divampato ieri su un Aereo Aeroflot all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca è salito ad almeno 41 morti e alcuni feriti . Tra le vittime anche due bambini e un assistente di volo, secondo quanto riferiscono i media locali. Il Sukhoi Superjet 100 è andato a fuoco dopo un atterraggio di emergenza, forse causato da problemi ai sistemi elettrici. A bordo 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Un testimone ha ...

Soldati - minerali - nucleare e...Anche la Russia si prende l'Africa : Contractors al fianco di Haftar in Libia, armi nella Repubblica Centrafricana, centrali nucleari in Zambia, influenza politica in Madagascar. Così la Russia estende la sua presenza in Africa Segui su affaritaliani.it