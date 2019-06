Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019)Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno di ferro sul emendamento della Lega sullo sblocca cantieri Voglio le norme Unione Europea non quelle del Burundi svolta Matteo Salvini Movimento 5 stelle con a Toninelli si avanza il sospetto che la lega ha voglia usare il provvedimento come pretesto per la crisi il premier fa un appello il tempo è poco e rischiano anche le norme su del terremoto Di Maio si dice fiducioso sulla base di un testo già condiviso è pronto per essere votato d’apertura gli anelli alla lega e la plenum del Consiglio Superiore della Magistratura straordinario convocato per oggi dopo la vicenda procura che riguarda diversi I magistrati a partire da Luca Palamara ex presidente dell’associazione coinvolti nell’inchiesta di Perugia per presunta corruzione raffica di auto sospensioni per I magistrati nella ...

OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - gianlucalisi : Riparte la vendita della Seta di San Leucio: decora le stanze della Regina Elisabetta - Stracult : RT @CorriereCitta: Pontinia: parte la ricerca della nuova Miss New Look -