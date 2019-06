TIM accoglie l’estate con minuti illimitati gratuiti | sconti | promozioni e altre

Playdate : accoglienza otTIMa per la piccola e originale console indie : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato per la prima volta di Playdate, una console portatile profondamente indie e a dir poco unica (trovate tutti i dettagli qui). Il progetto del publisher indie Panic punta a proporre esperienze originali, profondamente autoriali e che sfruttino anche la presenza di una manovella, un curioso sistema di input tutto da scoprire. Come confermato dai creatori stessi il futuro e il supporto che verrà ...

Macerata - vitTIMa Traini perde accoglienza : ora in mezzo alla strada : Federico Garau La protesta di Mohammad Touré, la vittima più grave di Luca Traini, uscito dal programma d'accoglienza. "Non mi aspettavo che il Paese ospitante mi avrebbe anche buttato in mezzo a una strada, dopo che già sono stato ridotto in fin di vita per motivi razziali" Si torna a parlare di Macerata e del raid punitivo di Luca Traini, che nel febbraio 2018 sparò contro alcuni extracomunitari, ferendone sei, in seguito al ...

1000 Miglia 2019 : calendario completo della setTIMana colma di eventi che Brescia si prepara ad accogliere : Un ricco calendario di eventi animerà la città durante la settimana della ‘1000 Miglia 2019‘: Brescia si prepara con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno il centro cittadino dal 13 al 18 maggio Il via ufficiale alle attività della trentasettesima rievocazione della 1000 Miglia sarà dato, come di consueto, dalla Conferenza stampa di lunedì 13 alle ore 11 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, al termine della quale ...

Palazzo Reale a Palermo accoglie la SetTIMana europea federiciana 2019 : L'immersione nel Medioevo sarà completata dal Mercato dei crociati con la Laberna, degustazioni di cibi e bevande realizzati su ricette medievali,, i mercatini artigianali a tema e gli spettacoli di ...

Minori vitTIMe di reati e violenze - i casi aumentano. A pochi chilometri da Milano nascerà la casa per accoglierli : Un luogo di protezione e affetto dedicato a Minori vittime di reati e violenze, anche sessuali, a pochi chilometri da Milano. La struttura potrà accogliere 6-8 bambini alla volta e il progetto è riservato a piccoli da 0 a 6 anni vittime di maltrattamento o allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Si tratta della casa di Timmi (Team per l’identificazione del maltrattamento a Milano) e verrà costruita grazie al ...

VenTIMiglia - al campo Caritas aumentano migranti espulsi da accoglienza : “Dopo decreto Salvini persone esasperate” : A pochi mesi dall’approvazione del decreto sicurezza di Matteo Salvini, la frontiera di Ventimiglia si dimostra ancora una volta perfetta cartina tornasole dei risultati delle politiche sull’immigrazione in Italia. Dopo il blocco degli sbarchi operato con gli accordi in Libia di Minniti, da quasi due anni, nella città di frontiera con la Francia si era registrato un deciso calo del numero degli arrivi e un cambiamento dei paesi di provenienza, ...