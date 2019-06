She is coming di Miley Cyrus è il manifesto anarcoide di una popstar recensione

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) "She is" diè arrivato, ma prima della pubblicazione ci eravamo ritrovati a visionare un'immagine emblematica delladi Nashville, nata come una stella della televisione e diventata, negli anni, un fenomeno mediatico fatto di provocazione e "parental advisory". Nell'immagine, che poi abbiamo scoperto essere la copertina dell'EP, abbiamo visto Destiny Hope- questo il suo nome di battesimo - indossare la t-shirt con l'artwork di "Never mind the bollocks" dei Sex Pistols e l'intento è stato subito sbattuto in faccia a chiunque:ha intenzione di fare ciò che si sente di fare, e questo EP ne è la prova. "She is" diè il primo capitolo di una trilogia che includerà 18 brani e che sarà raccolta sotto il titolo di "She is:" in uscita nei prossimi mesi. L'antipasto di questo EP ci porta all'ascolto di 6 ...

