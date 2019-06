Olanda-Inghilterra | Nations League | giovedì in tv su Rai 3 | pronostico pro-britannici

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Iniziata a settembre 2018, la prima edizione della Uefasi concluderà questa settimana con le Final Four, alle quali partecipano le quattro Nazionali che hanno vinto il rispettivo girone della Lega A. La fase finale sarà ospitata dal Portogallo e le sfide inizieranno domani 5 giugno con la sorpresa Svizzera contro i padroni di casa del rientrante Cristiano Ronaldo. Mentre il giorno dopo,6 giugno, all’Estadio D. Afonso Henriques di Guimaraes andrà in scena la seconda semifinale con l’affascinante confronto: calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta tv su Rai 3 e diretta streaming su Rai Play. Le vincenti delle due partite disputeranno la prima finale della, in programma domenica 9 giugno all'Estadio do Dragao di Oporto....

