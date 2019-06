Luigi Di Maio ricevuto al Quirinale | “Per me questo governo deve andare avanti per 4 anni”

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Vittorio Feltri danza sul cadavere politico di Luigi Di Maio : "Il suo record del mondo" : A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, in collegamento, ecco Vittorio Feltri. Il direttore di Libero incassa i complimenti della conduttrice per la chiarezza del titolo di apertura di oggi e incassa anche l'applauso del pubblico. Dunque, ringrazia: "Visto che un quotidiano è popolare per definiz

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : Chi tradisce il contratto di governo tradisce il Paese : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Andiamo avanti con lealtà - questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

Luigi Di Maio bruciato da Salvini - muto su Conte : gaffe disastrosa o segnale inquietante : Nei tempi "alla Bolt" della politica gialloverde, il silenzio di Luigi Di Maio dopo (anzi, durante) la conferenza stampa di Giuseppe Conte suona quasi come una figuraccia. Mentre il premier sta ancora parlando a Palazzo Chigi, dopo aver chiesto ai leader di Lega e M5s se hanno ancora intenzione di a

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

Agorà - il generale Leonardo Tricarico inchioda Luigi Di Maio : "Perché dovrei vergognarmi?" : Scatta il taglio alle pensioni cosiddette d'oro voluto da Luigi Di Maio e M5s. E se ne parla ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Ospite in studio il generale Leonardo Tricarico, una delle tante persone colpito dal taglio. "Non avrei nulla da aggiungere - premette - perché non

M5s peggio del Pd - ecco tutte le correnti : Luigi Di Maio destinato al fallimento : Diversità, come no. M5S ha ereditato tutti i tic tipici dei partiti della Prima e della Seconda Repubblica. Uno su tutti è il correntismo. Quando tutto va bene sono uniti. Appena le cose si mettono storte, nel Movimento emergono le divisioni. Organizzate più o meno strutturalmente in correnti. Di ba

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti avverte Luigi Di Maio : "Sono permaloso e non tiro a campare" : "Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alle

Matteo Salvini mette Luigi Di Maio all'angolo : "Governo - avanti solo con uno choc fiscale" : Anche a margine della festa della Repubblica, al termine della parata militare del 2 giugno, si parla del futuro del governo. E a parlarne è Matteo Salvini, il leader della Lega uscita trionfatrice dalle elezioni Europee. "Il governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e ben

Rocco Buttiglione : "Perché Luigi Di Maio rischia di perdere ancora voti" : Luigi Di Maio, in caso di voto anticipato, sarebbe finito. Lo conferma Rocco Buttiglione, ex segretario del Ppi: "Il Movimento 5 Stelle è molto debole al governo perché non ha un piano b in caso di elezioni anticipate. Mentre Salvini può ripresentarsi con il centrodestra e puntare a fare il presiden

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con le fidanzate. Saluti e sorrisi : "Ci vediamo?" : "È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo".

Roberto Fico verso la rottura con Luigi Di Maio - la "Cosa rossa" con De Magistris : Roberto Fico è pronto a tradire Luigi Di Maio, con il quale è ormai scontro aperto, e il Movimento 5 stelle per fare una "cosa rossa" con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Del resto il presidente della Camera, riporta il Giorno in un retroscena, è rimasto ufficialmente ai margini della vita dei