Il primo bicchiere tra gli 11 e i 13 anni E uno su dieci si è persino già ubriacato

(Di martedì 4 giugno 2019) Manila Alfano Solo in Lombardia nel 2018 presi in carico per la dipendenza 900 ragazzini Il cellulare in tasca per sicurezza e ciao ciao. Figli sulla soglia dell'adolescenza, sono piccolini ancora, undici, dodici. Eppure bevono, il sabato sera, il giorno buono per uscire col gruppo. Sono bambini e bambine, frequentano le scuole medie, fanno i compiti al pomeriggio e sport dopo la scuola. Eppure sembrano già così persi, senza riferimenti, regole. Sfuggono ai genitori, che credono di poterli controllare sempre con un messaggio, una chiamata, ma in fondo cosa ne sanno? Nel 2018 il 66,8% degli undicenni ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno, percentuale in aumento rispetto al 65,4% del 2017. Un allarme fotografato bene dall'Istat che snocciola stime e dati. E a fare impressione è la precocità che spaventa e fa paura. Il pericolo principale è dato dal fatto che ...

