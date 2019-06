Fisco | dagli e-scontrini alla fattura in 10 giorni | le novità dal 1° luglio

ilsole24ore

(Di martedì 4 giugno 2019) Addiocarta per le liti fiscali.telematici per chi ha ricavi oltre i 400mila euro all’anno.elettronica entro dieci (o 15)dalle operazioni. Sono solo alcune delle, in arrivo dal 1°, che coinvolgeranno oltre tre milioni di contribuenti...

