Faccia a faccia in 48 ore

Simone Coccia Colaiuta esagera con i tatuaggi in Faccia ed è irriconoscibile. Il prima e dopo è sconcertante : La semifinale del Grande Fratello 16 si è appena conclusa. Il gruppo si stringe in vista della finalissima di lunedì prossimo e a farne le spese con eliminazioni a sorpresa ieri sera sono stati: Kikò Nalli, Valentina Vignali e Michael Terlizzi. L’onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono stati tra i protagonisti e sono entrati nella casa per una sorpresa inattesa. Simone è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa ...

Trump a Londra - attese 250mila persone a protestare. Sadiq Khan : “È la Faccia della ripugnante ultradestra mondiale” : Londra si mobilita contro la presenza in città del presidente americano, Donald Trump. Circa 250mila persone sono attese davanti a Parliament Square e, successivamente, a Trafalgar Square per manifestare la propria opposizione al tycoon che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere “molto amato” in Regno Unito. A loro si unirà anche il leader laburista Jeremy Corbyn e, anche se solo mediaticamente, il sindaco Sadiq Khan che via ...

Michele Santoro risponde a Matteo Salvini : "Non mi fa lavorare. La prego - usi al ruspa e mi Faccia male" : Nel corso di un comizio, lunedì sera, Matteo Salvini tra gli altri ha attacco anche Michele Santoro. Questa la frase: "Lerner, Santoro, Saviano e Fazio a rete unificate e Laura Boldrini in versione opinionista e arriviamo al 90 per cento". Frase che scatena la reazione di Santoro, che viene pubblica

Governo - Berlusconi a Conte : “Si Faccia da parte - esperienza dell’esecutivo al capolinea. Noi pronti a elezioni” : Dopo la conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi ha diffuso un videomessaggio in cui si rivolge direttamente al capo dell’esecutivo: “Si faccia da parte, l’esperienza tra Lega e M5s è al capolinea”. Cantieri, Conte: 'Modifiche Lega rischiano di creare caos'. Salvini: 'Sono fiducioso in un accordo positivo ...

Anticipazioni Beautiful dal 10 al 14 giugno : il matrimonio finisce a torte in Faccia : Le Anticipazioni di Beautiful relative al periodo dal 10 al 14 giugno si concentrano soprattutto sul matrimonio di Hope e Liam. La coppia si troverà davanti all'altare per pronunciare i voti e avrà al suo fianco amici e parenti. Tra di essi ci saranno Donna e Bridget, rientrate a Los Angeles per stare vicine a Hope in un giorno tanto importante, e non mancherà Steffy insieme alla piccola Kelly. La Forrester si farà accompagnare da Taylor, ...

Sfida Huawei agli iPhone : riconoscimento Facciale più sicuro del Face ID? : Le nuove sfide di Huawei si combattono anche sul terreno dell'hardware. Al centro delle prospettive future del brand non c'è solo la grande incognita del destino software dei suoi dispositivi a seguito del ban USA: l'azienda vuole primeggiare sui competitor e vuole farlo in grande stile. Prossimo obiettivo sarà quello di avere smartphone Huawei più sicuri degli iPhone, in quanto a sicurezza di sblocco con riconoscimento facciale. Per ...

Fabio Fognini - top 10 ATP ad un passo : serve solo che Wawrinka non Faccia il miracolo! : Fabio Fognini ad un passo dalla top 10 della classifica ATP: il tennista azzurro, nonostante la sconfitta contro Zverev, sarà fra i migliori 10 se Wawrinka non dovesse vincere il Roland Garros Nonostante la brutta sconfitta subita nella giornata di ieri contro Alexander Zverev, Fabio Fognini ha un grande motivo per sorridere. Il tennista ligure, dopo essere stato eliminato agli ottavi del Roland Garros, ha ipotecato la top 10 grazie alla ...

Storia di Oppo - il gigante degli smartphone che si è afFacciato in Europa : Dopo il panico iniziale, quasi nessuno crede più davvero all'Armageddon in casa Huawei. La proroga di 90 giorni concessa a Google e agli altri brand statunitensi per cessare la collaborazione con il marchio cinese è il segno, insieme ad altri segnali di allentamento della tensione, che tutto dovrebbe risolversi durante l'estate. Ma se non dovesse succedere e la guerra dei dazi facesse di Huawei la prima vittima eccellente, chi si prenderebbe ...

Conte si Faccia da parte - siamo pronti a elezioni! Silvio Berlusconi chiede di tornare al voto : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, chiede di poter tornare al voto dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'europarlamentare azzurro chiede a Conte di "farsi da parte" per provare a formare una nuova maggioranza di centrodestra o tornare al voto con "il centrodestra unito".

MobileShell : interFaccia Mobile per Windows 10 : MobileShell, l’eseguibile che consente di utilizzare un’interfaccia Mobile su Windows 10, è sbarcato ieri nel Microsoft Store. Ne avevamo parlato durante le scorse settimane, è un’interfaccia disegnata da ADeltaX che si adatta maggiormente allo schermo del Lumia 950 XL e di tutti tutti i device Windows 10 di piccole dimensioni. As someone may have spotted, yes, MobileShell is on Microsoft Store! (as unlisted, bc it's ...

Governo - Centinaio : auspico che Conte Faccia un miracolo : Governo, Centinaio: "auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell'idea che la campagna elettorale e' finita"

Marcello Sorgi sbrocca a L'aria che tira : "Dite cazz*** tutto il giorno" - occhio alla Faccia di Gianni Cuperlo : A L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, Gianni Cuperlo torna sul caso post-elezioni Europee della scorsa settimana, quando una sua frase sull'elettorato della Lega "poco colto" scatenò una bufera. Cuperlo poi in un qualche modo ritrattò, ma tant'è la polemica è esplosa ed è durata a lungo. "Le pa

Lite Fico-Salvini - Di Maio : "È incredibile che si Faccia polemica anche il 2 giugno" : Nella polemica a distanza tra Roberto Fico, che ha dedicato la Festa della Repubblica anche ai migranti e ai rom, e Matteo Salvini, che ha detto che le parole del Presidente della Camera gli fanno "girare le scarole", interviene Luigi Di Maio, vicepremier con il leader del Carroccio e capo politico del MoVimento 5 Stelle di cui anche Fico fa parte. Di Maio su Facebook ha scritto un post in cui prima di tutto parla della festa di oggi:"Oggi è ...

Lite Fico-Salvini - Di Maio : "È incredibile<br> che si Faccia polemica anche il 2 giugno" : Nella polemica a distanza tra Roberto Fico, che ha dedicato la Festa della Repubblica anche ai migranti e ai rom, e Matteo Salvini, che ha detto che le parole del Presidente della Camera gli fanno "girare le scarole", interviene Luigi Di Maio, vicepremier con il leader del Carroccio e capo politico del MoVimento 5 Stelle di cui anche Fico fa parte. Di Maio su Facebook ha scritto un post in cui prima di tutto parla della festa di oggi:"Oggi è ...