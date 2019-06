Fa un commento negativo sull’abito della sposa | rissa al matrimonio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Unche finisce innon è una “trama nuova”. Ma, ogni volta, sono i dettagli a rendere diversa l’evoluzione “manesca” di un giorno d’amore. Domenica scorsa, a Robecco su Naviglio, il fratello dello sposo ha fatto quello che non si dovrebbe mai fare: una battuta sull’abito. E lì, secondo quanto riportato dal CorriereSera, è scoppiato il putiferio. Lo sposo è intervenuto in difesaneo moglie e la cognata in difesa del marito. Prima a parole e poi con spintoni e schiaffi, i quattro hanno dato spettacolo davanti ad amici e parenti. Tanto da spingere qualcuno a chiamare il 112. Quando sono arrivati i soccorritori e i carabinieri è stato spiegato il motivo dell’alterco: l’abitosposina proprio non piaceva al fratello dello sposo. I quattro, intanto, si erano calmati. Il fratello dello sposo e ...

