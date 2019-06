DiMartedì | il comizio di Salvini in diretta Floris interrompe Bersani | Cosa sta

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Nel corso della puntata di stasera, l'ultima stagionale, disono stati trasmessi inalcuni spezzoni deldi Matteoda Forlì, dove è in corso la campagna elettorale per il ballottaggio delle amministrative. Giovanniha aperto il collegamento dalla piazza romagnola mentre stava intervistando in studio Walter Veltroni. Le immagini deldi(quando il leader leghista ha citato Giovanni Falcone,ha commentato "Ah, ora cita Falcone… dalla piazza del discorso sul balcone come Mussolini. Un immaginario ampio…") sono rimaste in onda, con lo schermo splittato dalla regia., ildiin: "sta cantando sul palco?" pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 22:23.

