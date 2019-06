Arrestati sindaco ed ex di San Pietro Vernotico | Portarono al fallimento la società

Brindisi - Arrestati sindaco di San Pietro Vernotico e il suo precedessore. Dieci indagati - accuse anche di corruzione : Hanno consapevolmente portato al fallimento la società locale di riscossione tributi, ma non solo. Perché durante l’inchiesta sono stati ricostruiti anche episodi di corruzione, soldi versati dai cittadini finiti sui conti di funzionari pubblici e addirittura il furto della fascia tricolore e di alcuni quadri dal Comune. Per questo, sono stati arrestati il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, eletto con una lista civica di ...

Nomine pilotate a Legnano - Arrestati sindaco leghista e 2 assessori : Comune commissariato : C'è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando...

Milano - Arrestati il sindaco e il vicesindaco di Legnano per corruzione elettorale : Un altro terremoto giudiziario si è abbattuto in Lombardia, questa volta a Legnano, comune dell'area metropolitana del capoluogo lombardo, dove nelle scorse ore sono stati arrestati il sindaco leghista, Giambattista Fratus, finito ai domiciliari, e Maurizio Cozzi, vicesindaco dello stesso comune, costui finito invece in carcere. Nell'inchiesta è stata coinvolta l'assessore alle opere pubbliche, Chiara Lazzarini: anche nei suoi confronti gli ...

Tangenti Milano : Arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

