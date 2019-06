Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Tiro con l'arco : Scarzella vicepresidente vicario World Archery : Il presidente Fitarco Mario Scarzella e' stato confermato vicepresidente vicario della Federazione internazionale di Tiro con l'arco con 78 voti

Rally Portogallo 2019 : Ott Tanak conquista il successo finale davanti a Neuvile e ad Ogier. RiTiro per Meeke : E’ l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) ad aggiudicarsi il successo nel Rally del Portogallo, settimo round del WRC 2019. L’alfiere dalla scuderia nipponica ha concluso in maniera perentoria quest’ultimo giorno sullo sterrato lusitano, sfruttando una Yaris particolarmente adatta alle caratteristiche delle speciali, abile anche a gestire un momento di difficoltà nella giornata di sabato quando la rottura di un ammortizzatore ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Le confessioni di Leo Messi : “riTiro? Prima vinco con l’Argentina. Cristiano Ronaldo? Mi manca - ci miglioravamo” : Intervista a 360° gradi rilasciata da Leo Messi che tocca diversi argomenti fra i quali: il ritiro, le figure di Guardiola, Neymar e soprattutto il rapporto con Cristiano Ronaldo Finita la stagione con il Barcellona, campione di Spagna ma deluso dall’eliminazione in Champions e dalla sconfitta in finale di Coppa del Re, Lionel Messi ha rilasciato un’intervista a 360° a Fox Sports Radio Argentina. La ‘Pulce’ ha ...

Tiro con l’arco – Tutto pronto per i Mondiali Paralimpici : azzurri in viaggio per l’Olanda : Lunedì scattano i Mondiali Para-Archery: azzurri in viaggio verso l’Olanda Gli azzurri sono in viaggio verso ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, per partecipare ai Campionati Mondiali Para-Archery che valgono anche per la qualificazione aI Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Lunedì le 72 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti, sabato e domenica le finali in diretta streaming sul canale youtube World ...

Prime date del tour estivo dei Tiromancino - ancora in scena con l’Ensemble Symphony Orchestra : biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée teatrale con l'Ensemble Symphony Orchestra, si replica con il calendario del nuovo tour estivo dei Tiromancino, in scena in diverse piazze, auditorium e location all'aperto d'Italia tra giugno e agosto 2019. Per Federico Zampaglione e soci sarà un'estate molto intensa: dopo l'annuncio del nuovo contratto discografico con Universal Music per la divisione Virgin Music e quello del brano inedito Vento del Sud in ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti : “Ho cercato di tenere duro - ma il riTiro è l’unica opzione” : Il Giro d’Italia registra l’abbandono di Valerio Conti prima della partenza della tappa numero 18: un igroma ischiatico, noto anche come nodulo perineale del ciclista, costringe la seconda Maglia Rosa di questa edizione (primato guadagnato a San Giovanni Rotondo e perso a Pinerolo) ad alzare bandiera bianca. Al momento dell’abbandono il classe 1993 era al 22° posto in classifica generale con 34’51” di ritardo dal ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al riTiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno dodici gli azzurri in Olanda : Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per i Mondiali di Tiro con l’arco, che si svolgeranno a ‘s-Hertongebosh, in Olanda, dal 10 al 16 giugno, che avranno funzione di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno dodici gli arcieri azzurri in gara, perfettamente distribuiti tra ricurvo e compound e tra uomini e donne. Nel ricurvo maschile Saranno in gara i campioni del mondo uscenti Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e ...

Tiro con l’arco – Gli azzurri convocati per i Mondiali 2019 : Campionati Mondiali Outdoor, qualificazione Olimpica Tokyo 2020: i convocati azzurri Lo staff della Nazionale ha stilato le convocazioni per i Mondiali di ‘s-Hertongebosh, in Olanda, in programma dal 10 al 16 giugno e validi anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il Direttore Tecnico Mauro Berruto ha confermato gli azzurri che hanno gareggiato lo scorso anno ai Campionati Europei e nelle ultime tappe di World Cup. ...

Inter - Conte pressa la dirigenza : vuole arrivare al riTiro con il lavoro già impostato : Manca solo l'annuncio ufficiale ma ormai c'è la certezza che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea avrebbe firmato ieri sera il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi tre anni, fino a giugno 2022, a 12 milioni di euro a stagione: l'allenatore pugliese, infatti, ieri era già a Milano e avrebbe incontrato anche i vertici del club meneghino. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra ...