Telegram Desktop si aggiorna | connetti gruppi ai canali

(Di lunedì 3 giugno 2019) Questa mattina,si èto per Windows 10 introducendo la possibilità di collegare iaie altre novità. Changelog Scegli chi può vedere il tuo numero di telefono con precisione granulare nelle impostazioni di Privacy e sicurezza. Aggiungi chat di gruppo nelle eccezioni “Condividi con/Non condividere con” di qualsiasi impostazione per la privacy. I permessi verrannoti quando gli utenti entrano o escono daiun gruppo di discussione al tuo canale per ottenere un pulsante “Discuti”. Integra in modo immediato i bot con servizi web. Dai un’occhiata a questo esempio: t.me/DiscussThis/2 La nuova versione diè numerata 1.7.3 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis, Windows Store) →

