Sfera Ebbasta tra i nuovi giudici di X-Factor | è polemica

(Di lunedì 3 giugno 2019) X-, il famoso talent targato Sky ha reso ufficiali i nomi deiper l'edizione 2019. Accanto a Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel (Subsonica) è stato scelto. Le polemiche per la scelta di Sky La decisione di scegliere il giovane trapper come giudice di X-ha subito destato polemiche tra i fan della trasmissione televisiva che in Italia ha sfornato cantanti di successo come Marco Mengoni, Noemi e Giusy Ferreri. Una pioggia di critiche ha invaso i social da parte degli abbonati Sky, soprattutto in ricordo delle famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo.infatti si è trovato coinvolto, suo malgrado, in una triste tragedia a dicembre scorso. Nell'attesa di un dj-set che il trapper avrebbe dovuto tenere in una discoteca a Corinaldo, ci sono stati sei morti e diversi feriti. Quella sera un ragazzo ha spruzzato uno spray al peperoncino ...

