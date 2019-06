Ragioni per augurarsi che sia questo governo a fare la prossima legge di stabilità

29 Ragioni (una per ogni canzone del VascoNonStop tour) per cui amiamo il Komandante : Ieri sera, a San Siro, si è aperto il VascoNonStop 2019. Prima data delle 6 milanesi + 2 a Cagliari. E Vasco Rossi ha provato ancora una volta di essere la rockstar più longeva e amata che abbiamo in Italia. Sotto 29 ragioni come le 29 canzoni del concerto che celebra i suoi 29 anni a San Siro per cui il suo successo non smette di crescere. 1) Vasco ha un modo unico, tutto suo, di cambiare, ma al tempo stesso di rimanere fedele a e stesso e al ...

Buone Ragioni per proibire il calcio sopra i ventun anni : Proibite il calcio sopra i ventun anni. Sky sta trasmettendo dalla Polonia il Mondiale under 20 ed è uno spettacolo fantastico: sulla buona caratura tecnica generale s'innestano meraviglie destinate a sparire crescendo, come l'attaccante norvegese che segna nove volte in una partita sola o calciator

Kit Harington e le Ragioni del ricovero : «Troppo giovane per tanta fama» : Kit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere ...

Buone Ragioni per gridare prima gli europei : La domanda a cui rispondere domenica prossima in fondo è molto semplice: ma esattamente, tutti noi, che cosa siamo disposti a perdere? Per provare a ragionare senza retorica sul voto del 26 maggio, sul suo senso, sulla sua portata, sulle sue implicazioni politiche, sulle sue conseguenze culturali, o

Roland Garros 2019 : Nick Kyrgios rinuncia allo Slam di Parigi per Ragioni da chiarire : C’è poco da fare, l’australiano Nick Kyrgios fa sempre parlare di sè. L’eccentrico tennista australiano, protagonista di una vera e propria sceneggiata agli Internazionali d’Italia 2019 costata 50.000 euro di multa, si è lasciato andare a considerazioni decisamente discutibili relativamente al Roland Garros 2019, prossimo Slam che prenderà il via il 26 maggio. Il 24enne nativo di Canberra, infatti, in visita ...

Sovranismo - le Ragioni del successo elettorale in Italia per classi di reddito : di Gianmarco Oro* 1. Con l’avvicinarsi delle Elezioni europee è possibile che alcuni governanti uscenti vengano colti da un qualche presagio e che istintivamente cerchino di scongiurarlo attraverso una decisa rivendicazione dei propri risultati oppure una mite ammissione di colpa: è questo il caso di Jean-Claude Juncker. Con un intervento a Strasburgo, il presidente della Commissione europea ha infatti ammesso l’imprudenza con cui sono state ...

Il calciatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League per Ragioni di sicurezza : Il giocatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League contro il Chelsea, che si terrà mercoledì 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Mkhitaryan è armeno e la decisione è stata presa dall’Arsenal per ragioni

Beach walking : 10 buone Ragioni per camminare sulla spiaggia : Beach walking, benefici sulla salute. Quando si è in spiaggia, oltre a fare il bagno nel mare, giocare a palla e prendere il sole, ci si può dedicare a a fare attività fisica, come ad esempio camminare bagnasciuga. Secondo Elena Buscone, nota personal trainer, il Beach walking aiuta a stimolare la circolazione; inoltre, l’effetto dell’acqua del mare crea una sorta di massaggio benefico per piedi e gambe. Secondo la psicologa Giuliana ...

Perché Kurz non è riuscito a tenere a bada i suoi alleati (3 Ragioni) e qual è la sua scommessa elettorale : Milano. Una crisi come quella scatenata dall’“Ibiza-video” – reso pubblico da due media tedeschi, la Süddeutsche Zeitung e lo Spiegel venerdì sera – non si era mai vista in Austria. Estate 2017, una villa a Ibiza, il futuro vicecancelliere Heinz-Christian Strache, allora solo capo del partito nazion

Sea Watch : «Stiamo entrando in acque italiane per Ragioni umanitarie - togliete il divieto» : «Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa». Lo dice la portavoce italiana Giorgia Linardi...

Oltre la trade war. Trump è contro Huawei per (giuste) Ragioni di sicurezza : Milano. Dall’inizio della sua Amministrazione, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso misure straordinarie per contenere la potenza della Cina. La guerra commerciale è cominciata più di un anno fa, e gli esperti danno ormai come un fatto inarrestabile la fine della forte interdipend

10 Ragioni per cui Harry e Meghan sono così speciali (e noi vorremmo essere tutte Meghan) : Il loro amore è una favola dall'inizio alla fineMano nella mano foreverSe non vai a caccia, ti sposo (e lo hanno fatto!)Se il tuo fidanzato disegna un anello per te...Harry ti presento Doria essere cavaliere rompendo le tradizioniCrazy in loveNatural born kisserBambini addictedNessuno tocchi MeghanHarry e Meghan meglio di Candy e Terence, Bridget Jones e Mark Darcy, Barbie e Ken. Come loro nessuno mai. In questo momento, poi, i due sono immersi ...

5 Ragioni per guardare la serie animata Tuca and Bertie : Dal 3 maggio arriva su Netflix Tuca and Bertie, la nuova serie animata rivolta a un pubblico adulto e nata dallo stesso team creativo di BoJack Horseman, il che fissa l’asticella dei confronti a un livello sicuramente molto alto. Eppure questo nuovo titolo riesce a tener testa al progenitore e molto del merito va a Lisa Hanawalt, che nella serie precedente era production designer e animatore e qui invece si occupa del dare vita a un ...