Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la fusione Fca-Renault

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nell’incontro del weekend, Bruno Le, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John, ulteriorinellacon. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di, un posto al governo in Cda e che il quartier generale del nuovo gruppo sia a Parigi.Dopo l’incontro condi venerdì e sabato, il ministro ha parlato domenica con il presidente diJean-Dominique Senard. Per il numero uno della casa automobilista francese, Leavrebbe anche chiesto rassicurazioni sul suo possibile ruolo come amministratore delegato del super gruppo.C’è da trovare l’accordo in quanto Fca, riporta Bloomberg, ...

