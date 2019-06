Ibrahimovic show in MLS | rovesciata splendida dello svedese | il gol è da stropicciarsi

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’attaccanteha sfornato una bellissimanel match contro il New England Revolution, ma non è servita per evitare la sconfitta Zlatanci ha abituato nel corso della sua carriera a gol per nulla banali, conseguenza della sua immensa classe. Anche negli Stati Uniti l’attaccantecontinua a sfornare prodezze sensazionali, l’ultima è laeseguita perfettamente nel match di MLS perso per 1-2 contro il New England Revolution. Minuto 84, Ibra riceve palla al centro dell’area e, senza pensarci due volte, la mette alle spalle del portiere con una bicicletta pazzesca che fa esplodere il pubblico sulle tribune. Non sarà servita ad evitare la sconfitta, ma da sola è valsa certamente il prezzo del biglietto. ZLATAN BIKES IT!!! pic.twitter.com/60dMoXglVd — Major League Soccer (@MLS) 3 giugno 2019 L'articolo...