Batteri intestinali | la chiave per l’efficacia e la modulazione dei farmaci di domani

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nei– il cosiddetto microbiota – e stata scoperta la possibilità di influenzare l’efficacia deipresi per bocca, questo attraverso i loro enzimi. Essi possono “digerire” il farmaco modificandolo e anche producendo, in caso negativo, composti tossici per l’organismo del paziente che lo assume. Questo è quanto suggerisce l’analisi degli effetti del microbiota in particolare di 76su 271ad uso orale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Nature” da Andrew Goodman della Yale University School of Medicine, a New Haven, in Connecticut. Ebbene è emerso che almeno i due terzi deianalizzati vengono ‘intercettati‘ daie modificati in vario modo. Pur trattandosi di uno studio preliminare, in futuro si potrebbero utilizzare probiotici o altri ...

MedicBunker : OGM e VACCINI stanno distruggendo i tuoi buoni batteri intestinali e paralizzando la tua immunità - news_ravenna : Troppi batteri intestinali in mare, balneazione vietata in 4 tratti di spiaggia -