Ballottaggi | il caso Malnate Varese | l’intervento di Di Maio fa saltare l’accordo dei 5

(Di lunedì 3 giugno 2019) C’è voluto “un documento direttamente dal capo politico” del Movimento 5 Stelle per sventare un apparentamento senza precedenti tra i 5 Stelle e i partiti di centrodestra che, seppur in una piccola realtà locale, avrebbe certamente creato una polemica nazionale. Alla fine però, lo strano “” della quadruplice alleanza a), si chiude prima deidella prossima settimana. I fatti. Si sfideranno per la poltrona di sindaco la candidata del centrodestra, Daniela Gulino, sostenuta da Lega e Forza Italia e quella del centrosinistra, Irene Bellifemmine, che partiranno rispettivamente dal 45,02% e dal 39,99% del primo turno. Domenica mattina, però, la coalizione di centrodestra si è modificata in maniera clamorosa. Il volto storico locale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Gulino, papà della candidata leghista, si è presentato in Comune firmando il ...

