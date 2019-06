Rottamazione cartelle | invito del M5S al Comune di Modica

Ispica : Consiglio dà il via libera alla Rottamazione delle cartelle : Il Consiglio comunale di Ispica ha votato all’unanimità una mozione di indirizzo sulla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle

Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle : proroga a ottobre - il decreto : Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle: proroga a ottobre, il decreto È prevista una proroga per la Rottamazione ter e per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, ma non ci sarà l’estensione anche all’anno 2018. La sanatoria è infatti prevista per quelle cartelle ricevute tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È quanto è stato comunicato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Massimo Bitonci, in occasione di una ...

Cartelle esattoriali - Rottamazione Ter/ Salvini 'rivendica' successo Pace Fiscale : Cartelle esattoriali, nuova Rottamazione ter per i Comuni. Salvini rivendica il successo della Pace Fiscale, Aduc lo contesta

Rottamazione TER CARTELLE ESATTORIALI/ La Pace fiscale locale e la domanda sul Pd : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI. C'è attesa per la proroga della Pace fiscale, che intanto viene allargata anche agli enti locali

Rottamazione TER CARTELLE ESATTORIALI/ Salvini promette cambiamenti su Equitalia : La ROTTAMAZIONE ter delle CARTELLE ESATTORIALI dovrebbe essere presto prorogata, ma intanto è stata un successo sotto un doppio punto di vista

Riapertura Rottamazione cartelle - saldo e stralcio : potrebbero rientrare i debiti del 2018 : Martedì 30 aprile sono scaduti i termini per presentare la domanda di definizione agevolata dei debiti fiscali da parte dei contribuenti. Sia la rottamazione delle cartelle (siamo arrivati alla terza edizione) che il saldo e stralcio avevano la medesima data di scadenza per la presentazione delle istanze. Il numero enorme di richiedenti, le problematiche tecniche del sito e le lunghe code agli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione, che ...

PROROGA Rottamazione TER CARTELLE ESATTORIALI/ Lega e commercialisti pressano Tria : Pace fiscale, Salvini 'un milione e mezzo di adesioni'. ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI: si va verso la PROROGA: qual'è la data?

Rottamazione cartelle ESATTORIALI : CHIUDE PACE FISCALE/ No proroga - ma pressing Lega : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della PACE FISCALE.

Rottamazione cartelle esattoriali ter : no proroga/ Pace fiscale - code e boom domande : Rottamazione ter cartelle esattoriali, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della Pace fiscale.

Rottamazione TER CARTELLE ESATTORIALI : NO PROROGA/ Salvini - 'riapriremo pace fiscale' : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s PROROGA scadenza per usufruire della pace fiscale.

Rottamazione cartelle 2019 : proroga ci sarà? Scadenza resta oggi 30 aprile : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Non serve avere ...

Fisco - Rottamazione delle cartelle all’ultimo giorno. Salvo proroga : Ultime ore per tentare la proroga rispetto alla scadenza del 30 aprile per rottamazione ter e saldo e stralcio. Dopo la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti di venerdì scorso, anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha inviato una lettera al Governo chiedendo un rinvio da agganciare al cattivo funzionamento della piattaforma per la presentazione delle domande. Ma gli spazi di manovra a questo punto ...

Rottamazione TER CARTELLE ESATTORIALI/ Saldo e stralcio - Salvini chiede proroga a M5s : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, Saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della pace fiscale.

Salvini : "Proroga Rottamazione cartelle in dl crescita" : Per la rottamazione delle cartelle "lo strumento più veloce è chiedere una proroga" alla scadenza "come emendamento del decreto crescita". Così Matteo Salvini, sulla scadenza della presentazione della ...