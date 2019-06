MotoGP | il Gran Premio d’Italia in tv e in streaming

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e

MotoGP – Anche Marquez ha le sue grane al Mugello : “abbiamo sofferto - scelta delle gomme importante in vista della gara” : Marc Marquez ammette di aver avuto qualche difficoltà al Mugello dopo il 6° posto delle Fp2 odierne: la scelta delle gomme secondo il pilota spagnolo sarà decisiva Il venerdì di prove libere del Mugello ha lasciato più di qualche pilota con il broncio sul viso. La tappa italiana non è iniziata nel modo migliore per Valentino Rossi che ha ammesso di essere stranamente lento, ma Anche Marc Marquez, leader del Mondiale, dopo l’esito ...

MotoGP - Valentino Rossi elenca i problemi della Yamaha : quante grane per il Dottore dopo il Gp di Le Mans : Il pilota della Yamaha ha analizzato il quinto posto ottenuto nel Gp di Le Mans, soffermandosi sulle sensazioni avvertite in pista Un quinto posto non proprio soddisfacente per Valentino Rossi a Le Mans, il Dottore non riesce a mettere il naso davanti alle Ducati, accodatesi alle spalle del fenomeno Marquez. AFP/LaPresse Una giornata particolare per il pesarese, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport MotoGp per esprimere le ...

MotoGP - si spengono i semafori a Le Mans : ecco la partenza del Gran Premio di Francia [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans Il momento tanto atteso del week-end è arrivato, si spengono i semafori in pista e comincia il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans. Marc Marquez davanti a tutti, affiancato in prima fila da Danilo Petrucci e Jack Miller. Subito dietro tre italiani pronti a ...

MotoGP - dove vedere il Gran Premio di Francia in Tv e in streaming : Il Motomondiale è giunto al suo quinto appuntamento stagionale e fa tappa a Le Mans, in Francia, dove riprende la corsa a Marc Marquez, nuovamente in testa alla classifica dopo la caduta di Austin dove non era riuscito a portare a termine la gara. A Jerez de la Frontera, invece, il campione del mondo era […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Francia in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il

Fabio Quartararo MotoGP - GP Francia 2019 : “Quello che porto a casa da Jerez è il gran passo - ora restiamo concentrati sul lavoro” : Fabio Quartararo arriva a Le Mans per il GP di Francia come principale osservato speciale a distanza di quindici giorni dalla qualifica del GP di Spagna che lo ha incoronato più giovane poleman della storia della classe regina. Il transalpino potrà dunque essere la nuova arma della Francia per cercare di conquistare la vittoria nell’appuntamento di casa, un fatto che non accade nella classe regina da sessantacinque anni (unico successo nel ...

Yamaha R125 2019 : la piccola si veste da grande grazie al DNA MotoGP [GALLERY] : Una Yamaha YZF-R125 in edizione esclusiva che riflette perfettamente l’eredità racing attraverso la livrea Monster Energy Yamaha, ispirata alla MotoGP e molto vicina al look delle YZR-M1 La nuova Yamaha YZF-R125 arriva nel gennaio 2019 ed è già la supersportiva 125 più innovativa mai creata da Yamaha. YZF-R125 è fatta della stessa sostanza di R-World, ha il DNA racing e nasce da tutta l’esperienza guadagnata dai team racing ...

MotoGP – Alzamora non ha dubbi su Marquez dopo il trionfo a Jerez : “sta vivendo un gran momento - non è facile” : Emilio Alzamora e lo strapotere di Marc Marquez: l’analisi del manager del campione del mondo in carica Marc Marquez si gode una settimana di relax in serenità dopo la vittoria del Gp di Spagna: dopo essersi lasciato alle spalle la caduta di Austin, lo spagnolo della Honda ha dimostrato ai suoi rivali ciò di cui è capace, a livello fisico e mentale. Il campione del mondo in carica ha trionfato a Jerez de la Frontera facendo mangiare ...

MotoGP - il Gran Premio di Silverstone resta in calendario : prolungato il contratto fino al 2021 : Gli organizzatori della gara britannica hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con Dorna fino al 2021 Il Gp di Silverstone rimarrà nel calendario di MotoGp fino al 2021, l’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dopo il raggiungimento dell’accordo tra gli organizzatori della gara britannica e la Dorna. Un’intesa giunta grazie al realizzarsi dell’unica ...

MotoGP Yamaha - Viñales : «A Le Mans abbiamo una grande chance» : ROMA - Il terzo posto di Jerez è stato il suo miglior risultato stagionale, centrato su un circuito dove la Yamaha di solito soffre. Maverick Viñales è evidentemente soddisfatto del risultato ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP : Nella gara di casa ha preceduto Alex Rins della Suzuki e Maverick Viñales della Yamaha, per Dovizioso e Rossi un quarto e un sesto posto

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...