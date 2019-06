Io ti riconosco

Banksy porta dipinto in piazza a Venezia. I vigili non lo riconoscono e lo cacciano perché era senza permesso di vendita : Qualcuno lo aveva avvistato a Venezia, ma sembrava una favola metropolitana, perché Banksy, uno dei più popolari street artist in circolazione, è un soggetto misterioso, un nome senza volto, un provocatore artistico, un uomo (o una donna, o un gruppo) controcorrente. In realtà la sua apparizione in città l’ha fatta per davvero, in coincidenza con l’apertura della Biennale d’Arte, il tempo necessario per registrare un video – ...

Grande fratello - Maurizio Costanzo ammette sul reality : "Non riconosco nessuno" : Continua ad avere successo, su Canale5, il lunedì sera, il Grande fratello, condotto da Barbara D' Urso. Sono storie, nella casa, che, evidentemente, hanno il favore del pubblico, anche se a me, devo essere sincero, di quello che succede a Francesca De André, nipote di Fabrizio De André, interessa r

Luigi Di Maio “Salvini difende la casta - non lo riconosco più” : Luigi Di Maio “Salvini difende la casta, non lo riconosco più” Periodo di crisi per il tandem Salvini-Di Maio. A ridosso del voto per le europee che potrà dare indicazioni ben precise sul futuro della coalizione di governo, i due vice-premier continuano a battibeccare e ad alzare la tensione. Le ultime schermaglie tra Di Maio e Matteo Salvini Salvini ha assicurato che il M5S è più in sintonia con il PD che con la Lega e ...

Isola dei Famosi - Romina Giamminelli delusa da Marco Maddaloni : 'Quasi non ti riconosco' : Una volta terminata l'Isola dei Famosi, i riflettori intorno a Marco Maddaloni non sembrano essersi spenti. Durante l'ultima puntata del reality show - che ha decretato la vittoria del naufrago napoletano - il judoka aveva chiesto alla storica compagna di sposarlo in chiesa. Inoltre, per rendere ancor più suggestiva la sua proposta, l'atleta in Honduras aveva costruito un anello di conchiglie con le sue mani. Nonostante ciò, ad oggi il ...

Marco Maddaloni e Romina in crisi? Matrimonio a rischio : “Non ti riconosco” : Isola dei Famosi, Marco Maddaloni non sposa più Romina Giamminelli? Matrimonio a rischio Il Matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli ci sarà oppure no? Abbiamo assistito alla richiesta di Matrimonio in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, con tanto di anello molto speciale. Ma pare che il judoka non stia pensando all’organizzazione delle […] L'articolo Marco Maddaloni e Romina in crisi? ...

L’anagrafe italiana non trascriverà gli atti stranieri che riconoscono la filiazione del genitore non biologico di bambini nati dalla gestazione per altri : La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie

Giulierini : «In questi attacchi a De Laurentiis - non riconosco Napoli» : Da più di tre anni Paolo Giulierini è il direttore del Museo Archeologico di Napoli, ha ristrutturato il museo portandolo tra le eccellenze del panorama museale italiano. Per il suo lavoro nel 2018 ha ricevuto il premio come miglior direttore di museo in Italia. Sempre nel 2018 il MANN ha organizzato con la Società “Il Napoli nel Mito” la prima mostra ufficiale SSC Napoli. Tifoso del Milan, appassionato di sport, ha condiviso con il ...

Lucca - genitori non riconoscono la neonata : due famiglie e sindaco chiedono di adottarla : Già due coppie hanno fatto domanda di affido per una bambina nata tre mesi fa all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, nella provincia di Lucca, e non riconosciuta dai genitori in difficoltà economiche. Anche il sindaco Alessandro Del Dotto ha espresso questo desiderio: “Anch’io vorrei adottarla. Ma in questo paese distratto, ai single non è consentito...”.Continua a leggere

I cani riconoscono subito le persone di cui è meglio non fidarsi : C'è chi sostiene da sempre che i cani siano in grado di distinguere sin dal primo contatto le persone buone da quelle malvagie. Una convinzione suggestiva, certo, che però avrebbe quantomeno un minimo di base scientifica: i nostri amici a quattro zampe, infatti, sarebbero particolarmente capaci di diffidare da coloro che tradiscono la loro fiducia. A rivelarlo è un piccolo studio portato avanti dall'Università di ...

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia : “Non mi riconosco più. A Berlusconi raccontano un partito che non c’è. È un’agonia” : Elisabetta Gardini lascia Forza Italia. L’europarlamentare ha annunciato il suo addio in una lunga nota nella quale spiega che “le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo”. Ringraziando Silvio Berlusconi, la (ex) esponente forzista aggiunto che “l’azione politica non poggia sulla mozione ...

