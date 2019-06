Gazzetta | Sarri-Juventus c’è attesa per il vertice

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

La Gazzetta : Sarri ha trionfato senza arretrare di un centimetro sul suo stile : I media inglesi La Gazzetta dello Sport rende omaggio a Maurizio Sarri che ha vinto l’Europa League col Chelsea. Un articolo a firma Stefano Boldrini: “Il Comandante – scrive – ha trionfato senza arretrare di un centimetro sul suo stile. Il bancario dall’animo operaio e` partito da Stia ed e` arrivato a Baku: un lungo cammino che meritera` un giorno un’incursione da parte del cinema. Sarrismo e Sarriball da questa notte ...

Gazzetta : Nessuna lite. Sarri era nervoso per le troppe telecamere in campo : Nessuna lite tra Higuain e David Luiz. E neppure la stizza per aver rivisto in campo il nervosismo del Pipita. La Gazzetta.it scrive che il vero motivo dell’arrabbiatura di Sarri ieri, durante l’allenamento di Baku sia stata l’impossibilità di provare i calci di punizione per la presenza delle telecamere in campo. Nell’ultima parte della seduta di allenamento il mister voleva provare degli schemi sui calci da fermo, ma le ...

Gazzetta : perché Sarri conviene alla Juve - poco mercato e nessuna penale : “Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino sanno bene che la Juve farà la sua scelta a costo zero: cioè non pagherà buonuscite” è la novità lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul tema nuovo allenatore della Juve. Per stabilire il successore di Allegri dunque sarà fondamentale la reazione di Chelsea e Tottenham verso Sarri e Pochettino. Il tecnico toscano sempre primo in classifica per la rosea proprio perché Abramovich ha già ...

Gazzetta : “Il sì di Sarri alla Juve non è in discussione. Incontro a Londra con Paratici” : Faccia a faccia segretissimo La Gazzetta continua a considerare Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Davanti a Pochettino. Scrive la Gazza che “la missione londinese ha avvicinato la Juventus alla meta. Il segretissimo faccia a faccia di Maurizio Sarri con il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha permesso di mettere in chiaro tanti aspetti importanti in vista di un sempre piu` possibile accordo per la ...

Juve-Sarri - Gazzetta annuncia : “Contatto domenica sera : ecco come stanno le cose” : Juve-Sarri, ‘La Gazzetta dello Sport’ annuncia importanti sviluppi sulla trattativa Juve-Sarri, un matrimonio che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Eppure sembra stia accadendo davvero, con l’ allenatore ex Napoli che potrebbe sedersi sulla panchina di quel club a lungo sfidato e visto più come ‘nemico’ che avversario. La stessa tifoseria juventina è soaccato sull’ eventuale approdo del tecnico ...

Gazzetta : Juventus - telefonata tra Agnelli e Sarri : La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Nel giorno della morte di Niki Lauda, il quotidiano sportivo apre comunque col calciomercato e apre con la notizia della telefonata di Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. Domenica sera. “L’ultima indiscrezione di mercato – scrive la Gazza – parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera”. E ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

La Gazzetta parla di priorità Sarri per il dopo Allegri : La Gazzetta dello Sport fa la conta dei pretendenti alla panchina vacante di Allegri. Tra i nomi fatti spunta, come segnalato da Pedullà, anche quello di Sarri. Lo definisce uno “sfizio”, tra i tanti papabili, eppure l’allenatore toscano ha vinto da rivale allo Stadium e ha dimostrato anche a Londra di saper valorizzare i suoi giocatori. La Juve dal canto suo ha bisogno di novità, non è possibile mettere in discussione gli ...

Gazzetta : Il Chelsea pronto a cacciare Sarri : Nonostante abbia conquistato in poche settimane la qualificazione alla prossima Champions, la finale di Europa League e il terzo posto in Premier dietro a Manchester City e Liverpool, Maurizio Sarri non è certo della volontà del Chelsea di riconfermarlo in panchina. Il contratto lo lega al club fino al 2021 e lui stesso ha dichiarato di voler rimanere in Inghilterra, ma tutto lascerebbe presupporre, scrive la Gazzetta dello Sport, che sarà messo ...

Sarri alla Gazzetta : «Le emozioni provate a Napoli irripetibili - ma resto in Premier» : La Gazzetta dello Sport intervista il tecnico del Chelsea, ex Napoli, Maurizio Sarri approdato alla finale di Europa League. Il voto alla sua stagione è decisamente un 8 secondo il quotidiano sportivo, anche se Sarri non ama i voti che gli ricordano la scuola. L’allenatore esordisce senza nascondere che lui mira in lato, molto in lato, e forse anche per questo vuole restare in Premier «Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato ...

Gazzetta : dopo il no di Conte la Roma pensa a Sarri : Tramontata l’ipotesi Conte, per la Roma il nome caldo diventa quello del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Ma nell’elenco dei papabili, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea non ha – per usare un eufemismo – buoni rapporti con il club e nonostante stia portando a termine una stagione più che soddisfacente, con la qualificazione alla prossima Champions già ...