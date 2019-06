Anthony Joshua sconfitto da Ruiz | video Le incredibili dichiarazioni del campione

Andy Ruiz Jr. ha battuto Anthony Joshua ed è il nuovo campione mondiale dei pesi massimi : Il pugile messicano Andy Ruiz Jr. ha vinto contro l’inglese Anthony Joshua nella sfida per i titoli mondiali IBF, IBO, WBA e WBO dei pesi massimi al Madison Square Garden di New York, nell’incontro che si è tenuto nella notte

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : pazzesco a New York - Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua per KOT al settimo round! : E’ forse uno dei ribaltoni più incredibili mai visti in tutta la storia del pugilato: Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York e gli porta via tutte e quattro le cinture mondiali WBA, IBO, WBO e IBF dei pesi massimi. Quasi nessuno era stato in grado di pronosticare un simile esito del combattimento, con il californiano di chiare origini messicane a guadagnarsi l’inattesa copertina dell’intero ...

L’incontro dei pesi massimi fra Anthony Joshua e Andy Ruiz in diretta e in replica : È in programma questa notte al Madison Square Garden di New York, in palio c'è il titolo mondiale: i link per vederlo su Dazn

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : Anthony Joshua vuole tenersi l’imbattibilità - Andy Ruiz Jr. per la sorpresa : Basta dare un’occhiata ai maggiori siti di scommesse per capire come stanno le cose tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. per la sfida che riunisce quattro corone mondiali dei pesi massimi (IBF, IBO, WBA e WBO). Il pugile di Watford, fino ad oggi imbattuto, è il favorito indiscusso contro il suo coetaneo (29 anni) di Imperial, in California. Per avere un’idea della situazione, puntando su Joshua quasi non torna in tasca nulla, mentre su ...

Boxe – Deontay Wilder pronto al rematch contro Luis Ortiz : si allontana la sfida contro Anthony Joshua : Deontay Wilder pronto al ritorno sul ring per sfidare Luis Ortiz: il rematch dovrebbe disputarsi a Las Vegas il prossimo settembre. Si sposta al 2020 dunque la possibile sfida contro Anthony Joshua Lo abbiamo visto per l’ultima volta lo scorso 18 maggio, quando a New York ha messo ko Dominic Breazeale con un violentissimo destro: Deontay Wilder è pronto a tornare sul ring! Il campione dei pesi massimi WBC dovrebbe disputare un altro ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Boxe - Jarrel Miller positivo a un test antidoping : a rischio il big match con Anthony Joshua! : Jarrell Miller è stata trovato positivo a un controllo antidoping svolto lo scorso 20 marzo, nel campione sarebbe stato trovato il GW1516: si tratta di una sostanza illegale utilizzata per perdere peso, il pugile britannico ne avrebbe fatto uso in avvicinamento alla super sfida contro Anthony Joshua valida per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il prossimo 1° giugno, infatti, l’inglese sarebbe dovuto salire sul ring del ...