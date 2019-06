Meghan Markle e Kate Middleton | l' indiscrezione choc | «William e Harry non si sono visti

William e Harry più distanti che mai - il silenzio dopo il matrimonio con Meghan Markle : cosa è successo : dopo la notizia dell'uscita ufficiale di Meghan Markle e del Principe Harry dalla Royal Foundation emergono nuovi particolari del rapporto, a quanto pare incrinato, tra i Harry e William. Secondo il settimanale People le tensioni in famiglia sono cominciate quando William e Harry hanno preso consape

Il principe Harry e Meghan Markle si trasferiscono in Africa? : Il principe Harry e Meghan potrebbero davvero trasferirsi in Africa. Sui tabloid inglesi la notizia ha avuto una grande risonanza, ma l’ufficio stampa di Frogmore Cottage non conferma alcuno spostamento. Anche Vanity Fair Italia sostiene che vi siano buone probabilità che il viaggio avvenga. Si parla prima di tutto di una visita ufficiale dei duchi di Sussex in Sudafrica prevista per il prossimo autunno. Non è escluso, però, che il breve tour ...

Meghan Markle rompe un’altra tradizione : addio carrozzina vittoriana - : Sandra Rondini addio carrozzina vittoriana tanto amata dalla regina Elisabetta II e adottata anche da Kate Middleton per tutti i suoi figli. La Duchessa del Sussex infrange un'altra regola e per portare a spasso il suo Archie sceglie un modello ultramoderno dal design contemporaneo La Royal family inglese segue da sempre un rigido protocollo. Esiste una regola per tutto, regole che, da quel che si è visto in questi mesi, Meghan ...

Meghan Markle fa pace con l’amica Priyanka dopo le polemiche : Meghan Markle e Priyanka Chopra sembrano arrivate a una tregua: le due erano legate da una profondissima amicizia, che però si è andata incrinando nel momento in cui Meghan è entrata a far parte della famiglia reale, ma oggi (secondo le indiscrezioni) sembra tornato il sereno. Bellissime, famose ed entrambe piene di talento, Meghan Markle e Priyanka Chopra sembravano una coppia di amiche perfettamente affiatate. Priyanka era stata ovviamente tra ...

Patrick J. Adams torna in tv dopo Suits : il “marito” di Meghan Markle nel cast di The Right Stuff : Patrick J. Adams è pronto a tornare dopo il suo anno sabbatico passato al fianco della moglie Troian Bellisario e della loro bambina, e, dopo Suits, ha deciso bene di buttarsi a capofitto in una nuova serie tv. È di poco fa la notizia che il protagonista di Suits, l'amato Mike, sarà presto alle prese con un nuovo ruolo nella nuova serie The Right Stuff. Secondo quanto rivelato da Deadline sembra che l'attore, che in tv è riuscito a sposare ...

Meghan Markle rompe la tradizione e compra una nuova carrozzina per Archie : Ogni famiglia reale, ha la sua tradizione, ma questa volta Megan Markle non l’ha rispettata. Protocolli e regole, più o meno severe, fanno parte delle tradizioni reali, da decenni, a volte anche da secoli. ?La Regina Elisabetta II, ha dato disposizione rigide rispetto l’abbigliamento, i comportamenti e l’etichetta che la monarchia deve adottare ogni giorno. Tra queste imposizioni, c’è anche quella che riguarda il tipo di carrozzina che le ...

Meghan Markle - il fratello Thomas resta senza casa e l'accusa : «Sono homeless a causa sua» : Meghan Markle, il fratello Thomas torna a far parlare di sé. Non si abbassa la tensione tra la duchessa di Sussex e il fratello 52enne. L'uomo infatti torna infatti ad accusare Meghan per...

Meghan Markle hai gioielli di Diana da milioni di euro : Meghan Markle possiede e indossa numerosi gioielli appartenuti a Lady Diana, provenienti dalla sua collezione personale. Benché in passato si sia parlato di una presunta diatriba sulla scelta della tiara per il Royal Wedding, molti dei monili della duchessa provengono dalla collezione privata del Principe Harry e sono stati lasciati in eredità dalla madre Lady Diana, insieme con un cospicuo patrimonio personale. -- L’Express l’ha chiesto ...

Kate Middleton e Meghan Markle disertano il Garden Party : Eugenia e Beatrice le sostituisco : Kate Middleton e Meghan Markle grandi assenti al nuovo appuntamento del Garden Party organizzato dalla Regina a Buckingham Palace. Ma Elisabetta non se ne preoccupa e sostituisce le due Duchesse con le nipoti Eugenia e Beatrice di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Le due Principesse danno il meglio di sé in fatto di look, ma il loro allure non è certo paragonabile a quello di Kate e Meghan. A dir la verità, la loro assenza è giustificata. ...

L'ultimo annuncio di lavoro ...

Il principe Harry vola su un aereo di linea mentre Meghan Markle fa spese folli : Il principe Harry è stato fotografato su un volo di linea, come un passeggero comune. Tutto il contrario di sua moglie Meghan Markle. La Duchessa del Sussex è nota per avere le mani bucate, amare il lusso e i guardaroba da migliaia di euro. mentre suo marito, quanto viaggia da solo, tende a risparmiare. Harry ha trascorso un paio di giorni a Roma per partecipare a una partita di polo a sostegno di una associazione benefica. E per rientrare casa ...

Meghan Markle - la tata di Archie si è già licenziata : «La duchessa di Sussex è ingestibile» : Meghan Markle nella bufera? La tata di baby Archie si sarebbe già licenziata, a poche settimane dalla nascita del royal baby. Meghan vorrebbe un controllo assoluto sul bambino, tanto da non...

