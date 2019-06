José Antonio Reyes | morto l’ex calciatore di Siviglia | Real e Atletico Aveva 35 anni

Josè Antonio Reyes è morto dopo un incidente stradale : chi era l’ex calciatore : Josè Antonio Reyes è morto dopo un incidente stradale : chi era l’ex calciatore È morto a causa di un incidente stradale , avvenuto a Utrera, la sua città natale nella mattinata di oggi sabato 1 giugno, José Antonio Reyes . Il calciatore spagnolo 35enne attualmente vestiva la maglia del l’ex tramdura, militante in Secunda Division, in passato ha giocato con Siviglia, che dal proprio account Twitter ha dato la notizia, Real e Atletico Madrid, ...

Calcio in lutto - é morto José Antonio Reyes : l’ex Sevilla ha perso la vita in un incidente d’auto : José Antonio Reyes é morto in un incidente d’auto nelle ultime ore: il Siviglia, suo ex club, ha dato il triste annuncio sui social Nella giornata in cui la finale di Champions League dovrebbe essere una festa di sport, il mondo del Calcio apprende una notizia orribile. José Antonio Reyes é morto questo sabato a Siviglia. Il calciatore spagnolo, che ha militato nelle file di Siviglia, Arsenal e Real Madrid fra le altre, ha perso la ...