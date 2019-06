Il Segreto e Una Vita Anticipazioni sabato 1 giugno 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : una verità inquietante : Il Segreto, Anticipazioni 3-9 giugno: Isaac scopre la verità su Elsa Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto dal 3 al 9 giugno? Isaac scoprirà una terribile verità su Elsa. Fernando dice a Raimundo e Maria che la situazione gli è sfuggita di mano, non sa che fine abbiano fatto Alfonso ed Emilia ma, sicuramente, corrono un grave rischio. Convince Maria a ...

Il Segreto - trame Spagna : Carmelo rimane vedovo - la Laguna operata al cuore : Brutte notizie per i fan dello sceneggiato “Il Segreto”. Negli episodi che telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Francisca Montenegro commetterà una delle sue malefatte. Quest’ultima, sempre più convinta che l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia, che ha causato l’invalidità di Maria Castaneda, sia stato opera di Severo Santacruz, si vendicherà. A rimetterci la vita purtroppo sarà la maestra Adela, perché ...

Le soap Una Vita e Il Segreto cambiano orario : dal 3 al 7 giugno nuovi appuntamenti su Canale5 : In attesa dei nuovi palinsesti estivi di Canale5, per le soap cambiamento orario e novità nella settimana dal 3 al 7 giugno 2019.

Rete 4 : Il Segreto e Una Vita al sabato sera. Giacobbo passa al martedì : Il Segreto I fan de Il Segreto e Una Vita sono abituati ai continui cambi di palinsesto. E così, proprio quando le telenovelas sembravano stabilizzarsi nella prima serata del martedì, ecco arrivare l’ennesima variazione. La prossima settimana le due produzioni di Aurora Guerra andranno in onda nell’inconsueta collocazione del sabato sera. Al posto delle soap, al martedì, arriverà in pianta stabile Roberto Giacobbo, dal 4 giugno, ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : la programmazione dal 1° al 7 giugno - sospese la domenica : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto faranno bene a tenere sotto controllo la programmazione della prima settimana di giugno che sarà caratterizzata da diverse variazioni. Alcune di esse risulteranno gradite, altre invece saranno destinate a causare qualche malumore tra il fedele pubblico. Già lo scorso martedì, il serale delle due serie spagnole tradizionalmente in onda su Rete 4, era stato cancellato, causando diverse polemiche ...

Beautiful - Una vita - Il Segreto : cambiano ORARI e GIORNI - le novità : Domani, 1° giugno, sarà per ora l’ultimo sabato in cui troveremo su Canale 5 le soap di daytime. Con l’arrivo dell’estate, la programmazione di Beautiful, Una vita e Il segreto sull’ammiraglia Mediaset proseguirà dal lunedì al venerdì ma si interromperà nel weekend. Lunedì 3 giugno, inoltre, partirà una programmazione temporanea che vedrà delle puntate molto lunghe di Una vita, ma presto la telenovela spagnola tornerà ...

Il Segreto anticipazioni : ALVARO fa una rivelazione ad ELSA - quale sarà? : Nelle future puntate italiane de Il Segreto, nascerà una storia tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) ed ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo dottore di Puente Viejo? La storyline legata a questa nuova “coppia” sarà sempre più complessa e, proprio per tale ragione, è necessario ricapitolare meglio tutto quello che succederà… Il Segreto, spoiler: ELSA dà soldi ad ALVARO Le anticipazioni segnalano che ELSA, dopo aver aiutato ALVARO ...

Una Vita e Il Segreto : il serale su Rete 4 in onda sabato 1° giugno : I telespettatori de Il Segreto e Una Vita sono rimasti sorpresi e amareggiati per la sospensione della puntata serale del martedì, diventata in precedenza un'abitudine del palinsesto di Rete 4. Ieri sera le due telenovelas non sono andate in onda, lasciando posto al format "Quarta Repubblica". In molti si sono chiesti se si sia trattato di una soluzione momentanea, conseguenza delle recenti Elezioni Europee, o se la cancellazione del martedì ...

Il Segreto - spoiler : Isaac accusa la Laguna - Hipolito torna in paese da solo : Le intriganti trame della telenovela “Il Segreto” terranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Antolina tenterà di procurarsi un aborto per far ricadere la colpa su Elsa Laguna. Quest’ultima si dispererà, perché tutti i cittadini, compreso Isaac Guerrero, la accuseranno di aver spinto di proposito l’ex ancella giù da un burrone per farle perdere la creatura che porta in grembo. Hipolito invece ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Diego fugge dal carcere, Elsa inizia rimettersi dopo essere stata portata via da casa di Antolina.

Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : Jaime nasconde un terribile Segreto a Blanca : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

Il Segreto e Una Vita : sospesa la puntata serale di martedì 28 maggio : La programmazione de Il Segreto e Una Vita subirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28 maggio. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la puntata serale, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi. Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. ...