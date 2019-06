Il Liverpool è campione d’Europa

Tottenham-Liverpool - chi sarà campione? Gara su Sky e Rai : Sollevare una Champions League rappresenta il sogno di ogni calciatore, ma stasera a poterlo realizzare potrà essere solo una squadra con un’unica certezza: la formazione campione d’Europa, come già accaduto per l’Europa League, sarà certamente inglese. Al Wanda Metropolitano di Madrid si sfidano Tottenham e Liverpool, entrambe protagoniste di una stagione più che positiva in […] L'articolo Tottenham-Liverpool, chi sarà ...