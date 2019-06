Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google | dice il

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e Gli altri sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

PlayStation Plus : ecco Gli ottimi giochi gratuiti di giugno : Nella giornata di ieri tutti hanno ammirato con estremo interesse Death Stranding e tutte le novità riguardanti l'esclusiva PS4 creata da Hideo Kojima ma i giocatori della console Sony possono guardare con un certo entusiasmo anche a delle novità in arrivo a brevissimo. Di cosa stiamo parlando? Dei giochi che nel mese di giugno saranno gratuiti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha rivelato i giochi ...

Gli Stati Uniti toglieranno l’Eritrea dalla lista dei paesi che non collaborano sull’antiterrorismo : Oggi il governo degli Stati Uniti toglierà l’Eritrea dalla lista dei paesi che considera non collaborativi nella lotta al terrorismo e di cui fanno parte la Corea del Nord, l’Iran, la Siria e il Venezuela. Il governo eritreo ha espresso

Europee 2019 - Gli errori di M5S sono stati vari ma ce n’è uno più grave deGli altri : Il risultato che ha decretato il trionfo della Lega al 34%, il tonfo del M5S al 17%, il sorpasso del Pd al 22%, il “voto last minute” che, secondo Nicola Piepoli e molti altri sondaggisti circa il 9% di italiani avrebbe maturato in extremis (se non in cabina elettorale) ha ribaltato i rapporti di forza all’interno del governo e ha disegnato una virtuale maggioranza alternativa Matteo Salvini-Giorgia Meloni tutt’altro che ...

Gli Stati Uniti inseriscono l'Italia tra i paesi "sotto osservazione" : Milano. Dopo le massime istituzioni internazionali, anche gli Stati Uniti lanciano un monito all'Italia. Un'insolita raccomandazione a "intraprendere riforme strutturali" per rafforzare la crescita di lungo termine e ridurre l'elevata disoccupazione e il debito pubblico è stata inserita in un docume

Queen - Brian May ricorda : 'Gli ultimi giorni di lavoro con Freddie sono stati speciali' : In una recente intervista al magazine Mojo, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente chitarrista e batterista dei Queen, hanno ricordato gli ultimi lavori della band insieme al suo leggendario frontman, Freddie Mercury. Il chitarrista ricorda come quei momenti furono davvero speciali, in quanto i problemi di Mercury sembravano spariti. E Taylor ricorda che Freddie non voleva che la band si fermasse. Le parole di Brian May Nella recente ...

La Corte Suprema deGli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dell’Indiana sulla sepoltura dei feti abortiti - ma non si è espressa su altri aspetti della legge : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dello Stato dell’Indiana che prevede la corretta sepoltura o cremazione dei feti abortiti, sostenendo che lo stato ha «un legittimo interesse per il corretto smaltimento dei resti

Calcioscommesse in Spagna - anche un ex Real tra Gli arrestati : Almeno sette arresti e perquisizioni a tappeto: è partito questa mattina all'alba un blitz della polizia in Spagna contro le presunte combine per il Calcioscommesse. Tra gli arrestati ci...

Huawei accusa FedEx di avere dirottato alcuni suoi pacchi per Gli Stati Uniti : La "guerra" tra Huawei e il governo degli Stati Uniti si è arricchita di un nuovo curioso capitolo che ha come protagonista FedEx. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei accusa FedEx di avere dirottato alcuni suoi pacchi per gli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Terremoto nel calcio spagnolo - truccate partite di prima e seconda divisione : tra Gli arrestati anche un ex Real Madrid : Nuove Terremoto che sconvolge il calcio spagnolo. Secondo le ultime novità diversi calciatori sospettati di far parte di un’organizzazione che ha truccato partite di prima e seconda divisione sono stati arrestati, la notizia è stata lanciata direttamente dai media spagnoli. La polizia contattata da Afp ha confermato ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come riportato dai media tra gli arrestati ci sono un ex calciatore ...

Gazzetta – Napoli - calciomercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea suGli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...

Amazon.com aGli Stati dell’Amazzonia : protesta contro l’esclusiva del dominio al colosso dell’ecommerce : Amazon torna a far parlare di sé per il suo nome. Dopo che l’Internet corporation for assigned names and numbers (Icann), ente internazionale che si occupa dell’assegnazione e della gestione dei domini internet, ha attribuito in esclusiva i diritti sul dominio .amazon al colosso dell’ecommerce qualche settimana fa, i presidenti dei Paesi sudamericani toccati dal Rio delle Amazzoni hanno deciso di contestare la decisione dell’istituzione perché ...

Boeing : testati i motori della capsula Starliner - previsto volo dimostrativo con Gli astronauti a novembre : La capsula della Boeing destinata a portare nello spazio equipaggi umani, ha completato il test dei motori della Starliner. Questa prova apre la via ad altri due test previsti questa estate, compreso il primo volo dimostrativo e senza equipaggio, verso la Stazione Spaziale Internazionale, in programma il 17 agosto. Se il riscontro sarà positivo il primo volo con equipaggio potrebbe essere previsto a novembre. Il test è avvenuto nel complesso ...

Sbarco sulla Luna : un viaggio spaziale neGli Stati Uniti per celebrare il 50° anniversario : Quest’anno ricorre l’anniversario di uno degli eventi memorabili della storia dello spazio: il 20 luglio 2019 si celebrano 50 anni dallo Sbarco sulla Luna della navicella spaziale Apollo 11, che ha compiuto il primo alLunaggio della storia. I primi uomini a mettere piede sulla superficie Lunare sono Stati gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin e la celebre frase pronunciata da Armstrong “Un piccolo passo per un uomo, un grande ...