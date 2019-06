eurogamer

(Di sabato 1 giugno 2019) In questi giorni si sta parlando molto die del loro eventuale titolo in cantiere. In particolare si è parlato di come allo sviluppo avrebbe preso parte niente meno che lo scrittore George R.R. Martin noto per La Canzone del Ghiaccio e del Fuoco, saga letteraria da cui è nato la sere TV Il Trono di Spade.Ebbene, se in un primo momento ildoveva esserenorrena, adesso le carte in tavola cambiano, e voci di corridoio parlanogaelica,e in generale "delle isole britanniche".L'insider che ha portato queste indiscrezioni su ResetEra sembrerebbe affidabile, in quanto egli stesso ha svelato l'esistenza di Sekiro: Shadows Die Twice tempo prima dell'annuncio ufficiale, ma rimane comunque buona cosa prendere queste voci con le pinze.Leggi altro...

Eurogamer_it : From Software: il prossimo gioco sarà basato sulla mitologia celtica? #FromSoftware - SerialGamerITA : From Software: il nuovo gioco conosciuto come Project Rune sarà un dark fantasy con cultura celtica? - GianlucaOdinson : From Software, l'atteso Project Rune sará un dark fantasy intriso di cultura celtica? -