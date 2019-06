È morto il calciatore José Antonio Reyes | ex Siviglia | Real e Arsenal

José Antonio Reyes - morto l’ex calciatore di Siviglia - Real e Atletico. Aveva 35 anni : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, il giocatore spagnolo che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid, diventando il primo calciatore spagnolo a vincere il campionato inglese e il maggior detentore di Uefa Europa League (quattro), record condiviso con Beto, Kevin Gameiro e Vitolo, di cui le ultime tre vinte con il Siviglia. È stato proprio il club in cui Reyes era anche ...

morto Mazzoni - l'ex calciatore e allenatore aveva 88 anni : Mario Mazzoni se n'è andato all'età di 88 anni. Per molti anni lo sportivo toscano è stato una delle figure di riferimento della Fiorentina, un autentico maestro del settore giovanile viola e anche allenatore della formazione gigliata in due distinte occasioni negli anni '70, una delle quali culminata con la vittoria della Coppa Italia. Grazie ai suoi insegnamenti il calcio italiano ha potuto conoscere giocatori del calibro di Orlandini, ...

Le notizie del giorno – morto ex calciatore - il sostituto di Gattuso secondo i bookie :

Bus della squadra si ribalta - morto il calciatore della nazionale ceca Josef Sural : Josef Sural , calciatore della nazionale ceca è morto stanotte in un tragico incidente stradale nel sud della Turchia. Sural viaggiava su un bus privato che trasportava alcuni calciatori dell' ...

Il calciatore ceco Josef Sural è morto in un incidente stradale in Turchia : Josef Sural, calciatore ceco di 28 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale in Turchia. Sural stava tornando da Kayseri con alcuni compagni di squadra dell’Alanyaspor, la squadra turca per cui giocava da gennaio, dopo l’ultima partita di campionato. Il

Stroncato da un infarto il padre di Emiliano Sala - il calciatore morto in un incidente aereo : Aveva 58 anni. Secondo i media locali non si era più ripreso dalla morte del figlio, avvenuta tre mesi fa

FATY PAPY morto IN CAMPO/ Calciatore collassa : giocava contro parere dei medici : FATY PAPY è MORTO in CAMPO: tragedia nel mondo del calcio. Il centrocampista del Burundi stroncato da un collasso: aveva dei problemi di cuore.

Brasile in lutto - trovato morto ex calciatore : tre accusati di omicidio [NOME E DETTAGLI] : Brasile sotto shock: trovato morto un ex calciatore. Arrestati tre uomini accusati di violenza e omicidio. Si tratta del 36enne Valdiram Caetano de Morais, noto semplicemente come Valdiram. L’ex attaccante del Vasco de Gama era un senzatetto e aveva problemi con droghe e alcol. Secondo i media brasiliani, sul corpo dell’ex calciatore, identificato sabato dalle autorità locali, sono state trovate tracce di violenza. Tre uomini ...

Mario Noce - morto il papà del calciatore del Cesena : schianto in Vespa - aveva 54 anni : Un terribile schianto , per cause ancora da accertare, con la sua Vespa contro una Volkswagen Golf . È morto così a 54 anni Giuseppe Noce, papà del difensore di 19 anni Mario Noce, calciatore del ...