2 giugno | Mattarella | “Festa di libertà e democrazia Incompatibile con chi fomenta

(Di sabato 1 giugno 2019) Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nellae nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ministro Elisabetta Trenta, con alcuni esponenti politici ed ex Capi di Stato Maggiore che hanno deciso di disertare le celebrazioni, il Capo dello Stato ha aggiunto che “i valori della civiltà” contrastano “in modo radicale” con l’idea “re scontri, con la continua ricerca del nemico“, riprendendo così le parole di Trenta che ha voluto legare il 2al tema dell’inclusione. ...

