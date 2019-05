Un uomo ha sparato al pitbull che aveva sbranato il suo cagnolino

L'uomo accusato di aver sparato a Noemi : "Io non c'entro niente" : “Non c’entro niente con questo fatto”. Armando Del Re, accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip deciderà se convalidare o meno il fermo nella giornata di lunedì. ...

Catturato a Siena l’uomo che ha sparato a Noemi - fermato anche il fratello. Contestata anche la premeditazione : E' stato Catturato il presunto responsabile dell'agguato avvenuto venerdi' scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi ed un uomo, Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale. Si chiama Armando Del Re l'uomo che e' stato arrestato con l'accusa di essere colui che ha sparato venerdi' scorso in Piazza Nazionale a Napoli ferendo gravemente la piccola Noemi, insieme alla nonna. A catturarlo sono stati i ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi : si chiama Armando del Re : È arrivata la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nel pieno centro di Napoli a piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita per errore in un agguato, la piccola Noemi di soli 4 anni. Il presunto responsabile dell'agguato a Salvatore Nurcaro (rimasto ferito), è stato arrestato. Il suo nome è Armando Del Re e a catturarlo sono stati i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli e a tutte le forze ...

Noemi - chi è l'uomo che ha sparato alla bambina di Napoli. Orrore doppio : chi lo ha aiutato e protetto : Svolta nelle indagini sul ferimento di Noemi, la bambina di 4 anni colpita per errore venerdì 3 maggio a piazza Nazionale, nel pieno centro di Napoli. Le persone fermate sono due: Armando Del Re, accusato di essere l’esecutore materiale, e il fratello Antonio Del Re. Il primo è stato individuato tra

