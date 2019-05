Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019)Daily News radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ ipotesi elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per evitargli linciaggio mediatico afferma da parte sua il Ministro dell’Interno confermato dalla rete ragù di Movimento 5 Stelle Di Maio annuncia Per oggi novità sul ritorno di ruoli e procedure interne per una profonda riorganizzazione del movimento non lo metteremo liberetà si possono chiedere quanto vogliono così Salvini in merito alla richiama europeo sui conti Oggi il tesoro invierà brussel risposta alla lettera di chiarimenti sul debito ...

