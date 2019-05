Torta alla Nutella

cosacucino.myblog

(Di venerdì 31 maggio 2019)Volete preparare una gustosissimain breve tempo con pochi ingredienti e fatica? Quest’oggi Checucino.it vi propone la ricetta dellache farà la gioia di grandi e piccini, da servire per un semplice spuntino pomeridiano o in occasione di una festa in casa o fuori porta. Ma attenzione… una volta provata non saprete più farne a meno! INGREDIENTI •100 gr di zucchero •3 uova •1 bustina di lievito •200 gr di farina •1 bicchiere di latte •200 gr diPROCEDIMENTO Sbattete le uova con lo zucchero in una terrina fino ad ottenere una crema spumosa e delicata, poi aggiungete il latte, una bustina di lievito, la farina setacciata e un pizzico di sale. Iniziate ad amalgamare il tutto, addizionate tre cucchiai die mescolate per bene, in modo tale da avere un composto omogeneo. In una tortiera del diametro di 22-24 ...

