‘Se restiamo aperti rischio sequestro negozio’ | canapa shop chiusi

(Di venerdì 31 maggio 2019) CANNABIS. INSARACINESCHE ABBASSATE: GOVERNO AGISCA O SIAMO ROVINATI /FOTO Roma – Saracinesche abbassate, sulla porta un cartello: “Chiuso fino a data imprecisata”. Per molticomincia cosi’ il ‘day after’, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che vieta la commercializzazione di prodotti a base di cannabis light. “È una misura precauzionale, abbiamo sempre seguito le leggi – dice M. D., 29 anni – Adesso non sappiamo cosa fare, serischiamo ildel negozio. Ma se non ci fanno riaprire finiamo sul lastrico”. Con oltre 10mila addetti, 1.500 nuove aziende, 800 nuove aziende agricole ed un fatturato di circa 150 milioni di euro nel solo 2018 (Dati Consorzio Nazionale Tutela), quello della cannabis light e’ uno dei settori piu’ in crescita dell’economia ...

