Salvini ad Affari | Autonomia entro 21 6 Governo avanti 4 anni a meno che

affaritaliani

(Di venerdì 31 maggio 2019) Intervista ditaliani.it al segretario della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo. Conferma che ilConte andràper altri 4? "Certo, con coerenza e testardaggine..." Segui sutaliani.it

straneuropa : (link corretto) Come previsto, Orban non fa patti con Salvini. (E i verdi non vogliono affari con M5s) Ecco la stor… - giannipittella : Tria dice a Bruxelles “non vi preoccupate taglieremo pensioni e sanità” (sic) e Di Maio Ministro del Lavoro e Vicep… - straneuropa : Come previsto, Orban non fa patti con Salvini. (E i verdi non vogliono affari con M5s) Ecco la storia di… -