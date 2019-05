Rousseau salva Di Maio Peccato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) di Andrea Taffi Luigi Diesce indenne dal voto degli iscritti alla piattaforma. L’80% dei votanti, infatti, dice che deve essere ancora lui il capo politico del Movimento 5 stelle. Il risultato era largamente atteso, soprattutto dopo che i vertici e gli altri importanti esponenti 5stelle avevano confermato la loro fiducia a Luigi Di. Se poi si pensa che, data la struttura del Movimento 5 stelle, lo stesso Dialtro non è che espressione dei vertici e loro rappresentante, che il capo politico sia ancora lui o qualche altro (sarebbe, però stato interessante sapere chi) ha (secondo me) poca importanza. M5s, iscritti confermano la fiducia a Dicon l’80 per cento dei voti: 44.849 a favore. Lui: “Presto nuova struttura” Eppure, qualunque “cosa” politica sia il ...

