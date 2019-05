Lotta al tabacco | i modi più originali di combattere il fumo

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) HAWAIIAUSTRALIA BRASILESVEZIAPACCHETTISPIAGGEAlcune sono solo proposte, altre sono messe in atto. Non tutte hanno avuto il successo sperato. Tutte hanno un solo obiettivo: laalattraverso leggi e campagne di informazione. Il 31 maggio è la giornata mondiale senza. A causa delle sigarette e delogni anno muoiono più di 7 milioni di persone al mondo. L’annuale campagna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostra un paio di polmoni devastati dal. L’obiettivo è mostrare l’impatto negativo che ilha sulla salute. Non solo di chi fuma. Più di 6 milioni di morti sono il risultato del consumo diretto di, ma quasi 900mila sono di non fumatori, vittime delpassivo. https://twitter.com/WHOWPRO/status/1133208444150804480 Ilè la causa principale del cancro del polmone. Smettere serve. Dopo 10 anni dall’abbandono, il rischio di ...

