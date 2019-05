Lecce | 95enne lascia sua eredità alla Asl | 3 milioni di euro per un nuovo ospedale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019)diper costruire un. È accaduto a Maglie, in provincia di, dove la signora Vita Carrapa, deceduta il 15 febbraio scorso, ha fatto testamento disponendo “con atto pubblico” quale erede universale del suo patrimonio“l’Azienda Sanitaria Locale1”. Il fine? La realizzazione di una struttura di cura ed assistenza che dovrà essere intitolata al fratello Paolo Carrapa e alle sorelle che avevano dato l’assenso al progetto. Proprio al fratello – vedovo già da giovane e senza figli – si può far risalire gran parte del patrimonio familiare., due vigili indagati per violenza privata e istigazione al suicidio: “Video in cui deridono disabile diffuso in chat” Come racconta il Corriere Salentino, la signora aveva espresso il desiderio di ...

