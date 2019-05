Juventus | Giletti | “Per me gli scudetti sono 37 L’Inter si è portata a casa un titolo

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Massimo, grande tifoso bianconero, intervenuto a La Zanzara su Radio 24, ha alimentato le polemiche suglibianconeri e sulassegnato all’Inter: “Quantiglidella Juve? Trentasette mi sembra. Sarebbero 37, ma le regole vanno rispettate. Io non posso chiedere agli altri di rispettare le regole, se io per primo non le rispetto. Io penso che laabbia vinto sul campo nettamente rispetto ad una squadra come l’Inter che poi si èuno scudetto che non meritava. Io rispetto l’Inter, per carità, però la morale non può andare in prescrizione. E quelle telefonate che noi sappiamo, si è fatto finta di non verificarle prima ed erano telefonate evidentemente molto simili a quelle…Se io fossi stato un gentleman come Moratti, non avrei mai accettato uno scudetto di quel tipo“. Una battuta anche ...

