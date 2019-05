Inter | ufficiale l' arrivo di Antonio Conte | Benvenuto in famiglia Voci sul

Inter-Conte - è ufficiale : l’ex allenatore della Juve e della Nazionale è il nuovo tecnico. “Riporterò il club dove merita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. C’è il sigillo dell’ufficialità sulla trattativa che ha portato il tecnico leccese ad essere la prossima guida dei nerazzurri. Ha firmato un contratto triennale per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro a stagione. È da lui che il club vuole ripartire per dare la caccia alla Juventus, che di Conte è stata la ‘casa’ da giocatore e soprattutto da ...

UFFICIALE – Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore : UFFICIALE – Inter, Antonio Conte è il nuovo allenatore L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, dice la società. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, quello della vittoria. La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: tornare ...

Calcio : Inter. ufficiale - é addio a Spalletti : L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La società nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo.

