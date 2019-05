Digital Detox | come disintossicarsi dal cellulare

ideegreen

(Di venerdì 31 maggio 2019) Saperedalnon è così banale al giorno d’oggi anche se si parte con i migliori propositi perché di fatto questo dispositivo non solo contiene tante app per il divertimento e la socialità ma anche tante funzioni che riguardano l’aspetto più lavorativo se non anche organizzativo e domestico. Oggi si può pagare con il, si può accendere il forno a microonde di casa o spegnere l’allarme. Difficile rinunciarci in toto. Allo stesso tempo possiamo arrivare a desiderare di disconnetterci, almeno per qualche ora o per una intera giornata. La cosa migliore, riconoscendo la effettiva utilità di questi dispositivi, sarebbe quella di imparare ad utilizzarli ogni giorno con misura, se necessari, senza diventarne schiavi e farci risucchiare ogni minuto dai loro schermi. (altro…)dalappeared first ...

DigitalDetoxes : RT @pfederico93: Interessante contributo di @AlessioCarciofi per @TEDTalks sulla Digital detox! 'Il medium dello spirito è il silenzio, c… - pfederico93 : Interessante contributo di @AlessioCarciofi per @TEDTalks sulla Digital detox! 'Il medium dello spirito è il sile… - DigitalDetoxes : RT @ClarissaVintage: My Digital Detox continues. #socialmediadetox #timeformyself #digitaldetox Incredibile come il digital detox mi stia f… -