Codice appalti | rischio incidente in Parlamento

Sblocca Cantieri - WWF : “Con l’emendamento ‘Spazza Codice Appalti’ si spalancano le porte al partito del cemento e dell’asfalto” : “Con il decreto legge Sblocca Cantieri il Governo si è assunto la grave responsabilità di spalancare di nuovo le porte al partito dell’asfalto e del cemento, che ha deturpato il nostro territorio e sprecato miliardi di soldi pubblici, contribuendo a portare alle stelle il nostro debito pubblico per investimenti in opere inutili“: lo spiega WWF Italia in una nota. “Ieri sera, in un confronto al Senato che si sta ...

Governo - Conte : “Ancora scorie post elezioni - lunedì il punto”. A Salvini : “Codice appalti? Se ne discute a Palazzo Chigi” : “Fibrillazioni nel Governo? Vedo ancora scorie da campagna elettorale, che non sono state smaltite”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni per i cento anni della Oil, osservando che c’è “ancora un po’ di super eccitazione dovuta ai postumi di una consultazioni elettorale molto intensa e vivace”. E ancora: “lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della ...

Governo - Salvini all’incasso : “Ora stop al Codice appalti per due anni - condono pagando il 20% - Tav e flat tax” : Superato di slancio l’ostacolo Rixi con le dimissioni immediate del sottosegretario condannato per peculato e scongiurata ogni ipotesi di crisi di Governo, il vicepremier Matteo Salvini rilancia e passa all’incasso. Mettendo sul tavolo quattro priorità potenzialmente indigeste per gli alleati pentastellati, alle prese nel frattempo con il voto degli iscritti chiamati a confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio: flat tax, ...

Salvini rilancia : condono al 20% e Codice appalti sospeso per due anni : Quanto alla messa in mora dei nostri conti arrivata da Bruxelles, assicura il leader della Lega in conferenza stampa al Senato, «risponderemo educatamente con numeri positivi che metteranno al riparo il paese da ulteriori lettere o infrazioni»...

Salvini : “Rousseau? Attesa bizzarra - Lega non ha tempo da perdere”. E sfida M5s : “Stop a Codice appalti per due anni” : “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o la Lega non ha tempo da perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su ...

Codice degli appalti Cantone - Anac - a 24 Mattino : "E' stato massacrato nella culla" : "Me le ricordo quelle audizioni in Parlamento prosegue il magistrato - di chi diceva che questo Codice era la cosa più bella del mondo e un minuto dopo ha cominciato a dire che faceva davvero schifo".

Tangenti Milano - Cantone : “Colpisce giovane età arrestati - è devastante”. E su Codice appalti : “Massacrato in culla” : “Le indagini a Milano? Una delle cose che più mi ha colpito è l’età giovanissima dei due politici arrestati. E’ un dato davvero preoccupante, perché significa che alcuni pensano di entrare in politica dando per scontato che si facciano affari. Questa è una cosa devastante dal punto di vista culturale“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ...

Sblocca-cantieri - riforma Codice appalti : chi non paga le tasse è fuori dalle gare : Se sei un evasore, niente gare. Il decreto Sblocca-cantieri che giovedì a Reggio Calabria ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri si porta con sé la riforma del codice degli appalti: 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016, rimasto in gran parte sulla carta. L’obiettivo numero uno è la semplificazione per sbloccare, appunto, gli investimenti pubblici che restano al centro della strategia del governo per rilanciare la ...

Codice degli appalti e legalità : accordo Cgil-Comune di San Vito : SAN Vito DEI NORMANNI - Dopo il Comune di Latiano anche il Comune San Vito Dei Normanni con la Cgil contro il lavoro nero, per la legalità e sicurezza nei cantieri da realizzare con i contributi avuti ...

Codice appalti : Pezzopane - da governo colpo mortale a ricostruzione A L'Aquila scippati 65 milioni : L'Aquila - A L'Aquila scippati 65 milioni"Mentre a parole il governo non perde occasione per fare passerelle e sottolineare il suo impregno a favore dell'Aquila, nei fatti ha posto le condizioni per contraddirsi in modo vergognoso: nel Codice degli appalti contiene due norme capaci di assestare un colpo mortale alla ricostruzione della città". Lo dichiara Stefania Pezzopane, della presidenza del gruppo Pd alla ...