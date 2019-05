Borse giù E lo spread balza a 292 puntiUltime stime | Pil in calo su base annua

La guerra commerciale colpisce le Borse europee. A Piazza Affari giù Fca : Gli investitori temono pesanti ripercussioni sull'economia dallo scontro Usa-Cina con le trattative che sono a un punto morto. L'Italia, intanto, rimane sorvegliata speciale con lo spread ai massimi da dicembre sopra i 290 punti. Bene Mediaset dopo l'acquisto del 9,6% d iProsieben...

Borse : Europa in rosso tra elezioni - guerra commerciale e Brexit. Giù anche Wall Street : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. In rialzo lo spread, a Milano vendite generalizzate. Il Dow Jones cede oltre l'1%...

Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione ...

Borse giù dopo le minacce di Trump sui dazi alla Cina : Donald Trump torna a mettere in dubbio i negoziati commerciali con la Cina e scuote le Borse con Wall Street che apre in forte calo, -1,6%,. 'Gli Stati Uniti - twitta il presidente - hanno perso per ...

Borse in profondo rosso - giù anche Wall Street : Mercati. Una seduta pesante per le Borse di tutto il mondo. Apertura in profondo rosso anche per Wall Street, con il Dow Jones che cede subito l'1,40% e il Nasdaq l'1,70%. Le europee restano in netto calo con Milano che perde l'1,89%, e Francoforte e ...

Cina - nuovi dazi Usa : «Scontro di civiltà» Borse giù - Milano è la peggiore : indici I rischi della guerra commerciale : analisi : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Nuovi dazi Usa alla Cina - Washington : «Scontro di civiltà». Borse giù : indici : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Guerra Usa-Cina sui dazi - Washington : «Scontro di civiltà». Borse giù : indici : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le tasse su prodotti per 200 miliardi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Cina - Trump annuncia nuovi dazi Le Borse crollano. Petrolio giù : Crollano le Borse cinesi. I future sulle Borse europee e su Wall Street vanno giù. Il Petrolio perde terreno dopo una cavalcata che nemmeno le tensioni su Iran, Venezuela e Libia sono riuscite a fermare. La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. Segui su affaritaliani.it

Borse asiatiche a due colori. Giù Tokyo : Seduta negativa per le principali Borse asiatiche , nonostante il finale al rialzo di Wall Street . A preoccupare gli investitori il nuovo rialzo del prezzo del petrolio sullo stop della Casa Bianca ...