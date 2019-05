Arif Anwar e Luna Miguel | due viaggi a ritroso nel tempo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) ‘L’amicizia è fatta da un 10 per cento di empatia e un 90 per cento di invidia’, aveva letto in una rivista di una sala d’attesa. A Quinoa invidiava la determinazione quando si trattava di mantenere una dieta sana. La forma che qualsiasi tipo di jeans dava al suo sedere. La pantera nera tatuata che sfoggiava sull’avambraccio. E anche il coraggio al momento di abortire, perfino quando la famiglia l’aveva minacciata di non rivolgerle più la parola. A Loreto invidiava le tette morbide e il gatto Pelosone. La capacità di organizzare feste a casa degli altri, la naturale conversione al lesbismo quando aveva compiuto 35 anni e perfino l’altrettanto naturale accettazione del suo strabismo: ‘Gli uomini sono un mistero. Alcuni volevano che chiudessi l’occhio difettoso mentre gli facevo un pompino, ma altri mi chiedevano di aprire solo ...

