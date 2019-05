Trovato cadavere in mare nel chietino Potrebbe trattarsi di un uomo scomparso ieri a

Venezia - cadavere riTrovato vicino la Basilica di San Giovanni e Paolo : probabile suicidio : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Venezia, precisamente alla Basilica di San Giovanni e Paolo (sestiere di Castello), dove un giovane di 25 anni, di nazionalità tedesca, si sarebbe gettato nel vuoto dalla sommità dell'edificio religioso. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo veneto, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti, che hanno notato la salma dell'uomo a terra, che giaceva in una pozza di ...

Modena - il giallo del cadavere Trovato nell’area di sosta sull’A1 : dubbi su ipotesi omicidio : Nuovi sviluppi sul giallo dell’uomo trovato morto nell'area di servizio nel Modenese. Potrebbe non essere stata la lesione riscontrata sul capo la causa della morte di Angelo Gabriele Scalea. Dall’autopsia si evince che il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un arresto cardio-circolatorio. Al momento il fascicolo resta aperto per omicidio.Continua a leggere

Bologna - choc nel parcheggio ex Staveco : Trovato il cadavere di una ragazza di 20 anni : Nell'area del parcheggio ex Staveco in viale Enrico Panzacchi a Bologna è stato scoperto il cadavere di una ragazza sui 20 anni. A dare l'allarme una telefonata anonima. Ignote le cause del decesso, anche se non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo: avanza l'ipotesi della morte per overdose.

Trapani - cadavere Trovato dentro un’auto : l’uomo era scomparso da ieri : Giallo a Trapani: il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita a bordo di un'auto. Sul corpo non ci sarebbero segni di ferite. Secondo i primi rilievi dei carabinieri si evince che l'uomo potrebbe essere deceduto per avvelenamento da monossido di carbonio. L'identità dell'uomo non è stata ancora resa nota. Secondo i primi riscontri l'uomo era scomparso da circa 24 ore. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri è quella del ...

Cadavere riTrovato in A1 - morta guardia giurata/ Gli inquirenti "Forse una caduta" : Cadavere ritrovato in A1, morta una guardia giurata di anni 51. Gli inquirenti spiegano: "Forse ha semplicemente sbattuto la testa"

Cadavere riTrovato in mare a Voltri. Un pescatore : «Pensavo fosse un sub - poi ho capito» : In corso le indagini sulla morte dell’uomo, a cui ancora non è stata data un’identità. Un pescatore è stato il primo a dare l’allarme

Genova - Trovato un cadavere in mare a Voltri. L’autopsia : colpo di pistola alla nuca : Trovata una ferita sospetta, disposta L’autopsia d’urgenza per chiarire se si tratti di un delitto o di una caduta accidentale

Trovato cadavere in un’auto : è il fratello dell’ex sindaco di Belmonte : Antonino di Liberto, 49 anni, è stato Trovato senza vita nella sua auto a Belmonte Mezzagno, a 20 chilometri da Palermo. I finestrini della Bmw sono stati distrutti da una raffica di proiettili che hanno raggiunto anche lui, uccidendolo. La vittima è il fratello di Pietro Di Liberto, ex sindaco di Belmonte, e cugino del pentito di mafia Filippo Bisconti. Non si esclude la vendetta tra i moventi. Indagini in corso.

Palermo - cadavere crivellato di colpi Trovato in un’auto : indagine dei carabinieri : Omicidio a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Il cadavere di un uomo di cui non sono ancora state fornite le generalità è stato ritrovato dentro un’auto in via Umbria. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri di Misilmeri, allertati da una telefonata. L'articolo Palermo, cadavere crivellato di colpi trovato in un’auto: indagine dei carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pantelleria - Trovato il cadavere di un uomo in mare : Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare al largo dell'isola di Pantelleria. Il ritrovamento è stato effettuato da un motovedetta della Guardia di Finanza. Il corpo, una volta recuperato, è ...