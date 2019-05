Stephen Amell rivela il suo post Arrow 8 e i primi dettagli su Crisis on Infinite Earths

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato perchéhato di aver parlato con gli sceneggiatori del primo episodio di8 e di essere già rimasto sconvolto. Le sceneggiature vengono messe l'una sull'altra in attesa del ritorno sul set previsto già tra fine giugno e luglio per arrivare al Comic-Con 2019 con le prime novità e le prime scene da mostrare ai fan e agli addetti ai lavori, ma cosa dovremo aspettarci dall'ultima stagione, dal maxi crossoverone dal dopoper il nostro "Oliver Queen"?A tutte queste domande risponde proprioche nelle ultime ore ha alzato il velo su quello che succederà e quale sarà la sua vita dopo l'addio al personaggio al quale ha prestato il volto in questi otto anni. Durante un'apparizione al MCM di Londra lo scorso fine settimana, aè stato chiesto cosa avrebbe potuto dire ai fan ...

Mrsfoflowers : RT @crazyforstephen: ??// Entrevista do Stephen Amell (@StephenAmell) e de sua esposa Cassandra (@CassandraPants) no Kentucky Derby 2019 par… - simonafabbris : RT @IcrewplayC: #stephenamell: quale sarà il suo futuro dopo #Arrow? - IcrewplayC : #stephenamell: quale sarà il suo futuro dopo #Arrow? -