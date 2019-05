Arrivò tardi a un appuntamento | la ragazza fu uccisa La testimonianza di Kutcher

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Era il 2001. Ashtonavevacon una studentessa di moda 22enne, Ashley Ellerin. Bussò alla sua porta, provò ad aprirla, ma nessuno rispondeva. Desistette e andò via. Il giorno dopo apprese che Ashley era morta, assassinata brutalmente.“Ho bussato alla sua porta, ma non ci fu risposta”, racconta adesso durante il processo a Los Angeles contro Michael Gargiulo, accusato di essere lo Squartatore di Hollywood, di aver ucciso Ashley e un’atra donna. “Ho bussato di nuovo, ancora una volta. Nessuna risposta. A quel punto ho pensato che si fosse arrabbiata perché ero in ritardo e fosse già uscita”.Come si legge sul Guardian,ricorda di aver sbirciato attraverso la finestra, di aver notato delle macchie sul pavimento, di aver pensato fosse vino, senza farci troppo caso, e di essersene ...

